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نصار: تأهل المنتخب بداية مرحلة جديدة لكرة القدم الأردنية

نصار: تأهل المنتخب بداية مرحلة جديدة لكرة القدم الأردنية

2025-06-06 08:06:09

خبرني - قالت الأمينة العامة للاتحاد الأردني لكرة القدم سمر نصار، إن تأهل المنتخب الوطني هو بداية مرحلة جديدة لكرة القدم الأردنية.

وأضافت نصار  الجمعة، أن التأهل هو إنجاز تاريخي أهداه أبطال المنتخب للوطن وللشعب، مؤكدة أن تحقيق التأهل هو بداية المشوار لمرحلة جديدة لكرة القدم الأردنية.

وبينت الأمينة العامة أن منتخب النشامى كانوا على قدر المسؤولية وضمن التوقعات، في ظل وجود كادر فني محترف وفريق عمل إداري متكامل، بالإضافة إلى وجود الجمهور الأردني الواعي والمساند.

وأوضحت نصار أن اللاعبين جاهزون فنيا ومعنويا للمباراة القادمة مع العراق الثلاثاء القادم، مشيرة إلى أن الاتحاد يسير وفق خطط ثابتة لتطوير جميع النوادي الرياضية والمنظومة الكروية.

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