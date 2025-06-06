الكرك: المواطنون يستقبلون عيد الأضحى المبارك بأجواء من الروحانية والفرح

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الكرك 6 حزيران (بترا)- محمد العساسفة- استقبل المواطنون في محافظة الكرك عيد الأضحى المبارك بأجواء من الروحانية والفرح، وسط تقاليد خاصة تعكس خصوصية العيد.

وبدأت طقوس العيد في محافظة الكرك بالذهاب إلى صلاة العيد، وبعدها الاجتماع لتناول وجبة الإفطار، كذلك تقديم الأضاحي وزيارة الأقارب والمحارم، والذهاب إلى أماكن التسلية والحدائق والمتنزهات العامة والترفيهية وسط أجواء مبهجة وجميلة.

محافظ الكرك الدكتور قبلان الشريف، قال إنه تم وضع خطة متكاملة تتضمن تكثيف الجولات الميدانية مع مختلف الجهات المختصة على مدار عطلة عيد الأضحى وتشمل المؤسسات العامة والخاصة والشوارع والساحات العامة ووسائط النقل ودور الألعاب وغيرها من المرافق التي يرتادها المواطنون خلال العطلة، للحفاظ على الأمن والاستقرار.

وأضاف أن الخطة تتضمن برنامج المناوبات لتعزيز وتكثيف الدوريات الآلية والراجلة وتوزيعها في الأسواق وأماكن الترفيه والحدائق العامة والأماكن التي تشهد اكتظاظا للمواطنين في الأسواق بالزيين المدني والعسكري ومتابعة أية شكاوى أو بلاغات عن أي تجاوزات تعكر أجواء العيد؛ لتوفير الأجواء الملائمة للمواطنين خلال العيد، إضافة إلى أن أقسام السير التابعة لمديرية شرطة المحافظة قد باشرت بتنفيذ خطة مرورية في مختلف أنحاء المحافظة لتسهيل انسيابية حركة المرور والتخفيف من حدة الازدحامات المرورية الخانقة.

وأكد أنه تم الإيعاز للجهات المعنية بتحقيق الجاهزية الكاملة داخل كافة الحدائق والمتنزهات على مدار أيام العيد، والحفاظ على نفس المستوى بشكل مستقبلي من خلال تنفيذ أعمال النظافة العامة بها، وزيادة العمالة على مدار اليوم بكل حديقة لتصبح متنفسا حيويا وترفيهيا وواجهة جمالية وحضارية لأهالي المحافظة وزائريها.

ومن لواء الأغوار الجنوبية، أشار مدير مركز اللغات في جامعة مؤتة الدكتور عيسى الخطبا إلى أن العيد مناسبة ثمينة لصلة الأرحام، وإصلاح ذات البين، وتجاوز الخلافات، حيث يلتقي الأقارب، وتتجدد الروابط العائلية.

وأكد الخطبا أن العيد في لواء الأغوار الجنوبية أسهم في إعادة البسمة للمجتمع، ويُعبر فيه الناس عن الفرح المشروع الذي لا يخالف تعاليم الدين، بل يعكس سماحته ويسره.

وقال المواطن هارون الحباشنة من قرية راكين الواقعة شمالي المحافظة، إن العيد فترة راحة ورضا بين الأهل والجيران، وهو فرصة لصلة الأرحام بلا ضغينة، مؤكدًا أن الحياة لا تخلو من المشاكل ويأتي العيد فرصة ثمينة لإزالة المشاحنات والأحقاد بين الأهل والأقارب.

--(بترا)

م ع/م د/أس

06/06/2025 14:49:53





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