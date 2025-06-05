النيجيري فيليب أوتيلي من الوحدة إلى بازل بعقد دائم

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النيجيري فيليب أوتيلي من الوحدة إلى بازل بعقد دائم
(MENAFN- Al-Bayan) أعلن نادي بازل السويسري تفعيل بند الشراء في عقد إعارة النيجيري فيليب أوتيلي لاعب الوحدة والذي لعب في صفوف بازل على سبيل الإعارة منذ يناير الماضي.
ووقع بازل عقداً دائماً مع أوتيلي لمدة 3 مواسم وحتى صيف 2028 بعد تفعيل بند الشراء في إعارة اللاعب من الوحدة البالغ 3 ملايين يورو.
وخلال 6 أشهر لأوتيلي في صفوف الوحدة، شارك في 430 دقيقة في 10 مباريات بالدوري، بواقع 4 مباريات أساسياً، استبدل في 3 منها، ودخل بديلاً في 6 مباريات.
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