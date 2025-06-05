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النيجيري فيليب أوتيلي من الوحدة إلى بازل بعقد دائم

النيجيري فيليب أوتيلي من الوحدة إلى بازل بعقد دائم

2025-06-05 07:17:29
(MENAFN- Al-Bayan) أعلن نادي بازل السويسري تفعيل بند الشراء في عقد إعارة النيجيري فيليب أوتيلي لاعب الوحدة والذي لعب في صفوف بازل على سبيل الإعارة منذ يناير الماضي.

ووقع بازل عقداً دائماً مع أوتيلي لمدة 3 مواسم وحتى صيف 2028 بعد تفعيل بند الشراء في إعارة اللاعب من الوحدة البالغ 3 ملايين يورو.

وخلال 6 أشهر لأوتيلي في صفوف الوحدة، شارك في 430 دقيقة في 10 مباريات بالدوري، بواقع 4 مباريات أساسياً، استبدل في 3 منها، ودخل بديلاً في 6 مباريات.

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