أفضل مدرب صربي على "رادار النصر"

MENAFN - Al-Bayan) أكدت مصادر أن الصربي فلادان ميلويفيتش، دخل قائمة المرشحين لتدريب النصر في الموسم الكروي الجديد، خلفاً للهولندي ألفريد شرودر.

ويعد ميلويفيتش مدرب ريد ستار الصربي حالياً، رابع مدرب يرتبط اسمه بالنصر في الفترة الأخيرة، بعد مواطنه ميلوش ميلويفتش، والأرجنتيني ماتياس ألميدا، والإيطالي جنارو غاتوزو.

واختير ميلويفتش، أفضل مدرب في الدوري الصربي، للمرة الثالثة في مسيرته التدريبية، بعد أن قاد فريقه للتتويج بالثنائية للمرة الثانية على التوالي 2023 - 2024 و 2024 - 2025، وسبق له أن درب فريقين من الدوري السعودي، الأهلي في موسم 2020 - 2021، ثم الاتفاق في موسم 2021 - 2022.

بداية

بدأ ميلويفيتش مسيرته الكروية لاعباً في صفوف ريد ستار الصربي، كما لعب لناديي باناثينايكوس وأبولون سيمرنيس في الدوري اليوناني، ثم بدأ مسيرته التدريبية في 2006، ومن أبرز الفرق الأوروبية التي دربها، فريق جفور إيفانيشتا الصربي، وفريق تشوكاريتشكي الصربي، وفريق أمونيا القبرصي، وفريق بانيونيوس اليوناني، وفريق ريد ستار الصربي، وفريق أيك أثينا اليوناني.

ومن أبرز إنجازاته، تحقيق الدوري الصربي 4 مرات مع ريد ستار، مواسم 2017 - 2018، و2018 - 2019، و2023 - 2024، و2024 - 2025، وتحقيق كأس صربيا 3 مرات 2014 - 2015، و2023 - 2024، و2024 - 2025.

تحضير

وتعمل شركة النصر لكرة القدم، برئاسة حميد الطاير، على استكمال إجراءات التعاقد مع الجهاز الفني الجديد، خلال الساعات المقبلة، والتفرغ لتجهيز معسكر الفريق الصيفي، المقرر منتصف الأسبوع الثاني من يوليو المقبل.

وبالإضافة إلى ملف المدرب، تكثف إدارة النصر جهودها للتعاقد مع مدافع أجنبي صاحب خبرة، لقيادة دفاع الفريق، الذي عانى في الموسم الماضي من عدة صعوبات، تسببت في استقباله إلى 45 هدفاً في 26 مباراة بدوري أدنوك للمحترفين، بمعدل 1,73 هدف في كل مباراة، وهو ما يقتضي تصحيح المنظومة الدفاعية للفريق، من أجل المنافسة على أحد المراكز المتقدمة، والمنافسة على لقب الدوري الغائب عن العميد منذ 4 عقود.

كما تعمل إدارة النصر على ضم مهاجم صريح أجنبي، خاصة أن الفريق سيفتقد مهاجمه الأول علي مبخوت في المرحلة الأولى من الموسم، بسبب ارتباطه بالخدمة الوطنية، وفي هذا السياق، أشارت مصادر، إلى أن العميد قدم عرضاً للكيني مايكل أولونغا، الذي أعلن نادي الدحيل القطري رسمياً عن انتهاء مسيرته معه، بعد مشوار حافل، امتد لأربع سنوات ونصف، توج خلاله هدافاً تاريخياً للفريق، برصيد 130 هدفاً.

انضم أولونغا، البالغ من العمر 31 عاماً، إلى النادي القطري قادماً من كاشيوا ريسول الياباني، في يناير 2021، وبدأ مشواره مع الفريق بقوة، حتى أصبح هدافه التاريخي.

وكان النصر أعلن الأسبوع قبل الماضي عن استغنائه عن 9 لاعبين دفعة واحدة، لانتهاء عقودهم بنهاية الموسم الحالي، من بينهم 4 لاعبين أجانب، و5 لاعبين مواطنين.

وتضم القائمة البوسني سمير مميشيفيتش، الهولندي ليروي فير، السويسري هاريس سفيروفيتش، البرازيلي ماتيوس اوليفيرا، راشد عمر، يوسف العامرين محمد عبدالرحمن، ناصر النعيمي، مايد الطنيجي.

في المقابل، تعاقد النصر مع لاعب الوسط محمد عبد الباسط، القادم من الشارقة، لمدة 3 مواسم، وزميله المدافع سالم سلطان لموسمين، والظهير الأيمن زايد الزعابي من الجزيرة، كما ضم العميد، الظهير الأيسر عبدالله إدريس، في صفقة انتقال حر، بعد أن لعب له معاراً من الجزيرة، منذ الميركاتو الشتوي.