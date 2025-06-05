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الملك يتبادل التهاني هاتفيًا مع الرئيسين المصري والفلسطيني بمناسبة عيد الأضحى

الملك يتبادل التهاني هاتفيًا مع الرئيسين المصري والفلسطيني بمناسبة عيد الأضحى

2025-06-05 03:12:35
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تبادل جلالة الملك عبدالله الثاني التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال اتصالين هاتفيين، اليوم الخميس.

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