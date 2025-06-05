  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الأردن يفوز على نظيره العماني ويضع قدما في المونديال

الأردن يفوز على نظيره العماني ويضع قدما في المونديال

2025-06-05 03:12:35
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تغلب فريق النشامى مساء الخميس، على الفريق العُماني بثلاثة أهداف دون مقابل، ضمن منافسات كأس العالم، ليكون بذلك على بعد خطوة واحدة من حلم المونديال.
ويتصدر النشامى المجموعة الثانية بمجموع 16 نقطة بفارق الأهداف عن كوريا الجنوبية.
وحضر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مباراة النشامى بين الجماهير في ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي في مسقط.
وحسب نظام التصفيات، تم تقسيم المنتخبات على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض الأفرقة الحائزة على المركز الثالث والرابع من كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات.

MENAFN05062025000208011052ID1109642876

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث