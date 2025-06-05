المركزي الأوروبي يخفض الفائدة ربع نقطة مئوية إلى 2% تماشيا مع التوقعات

خفض البنك المركزي الأوروبي، أسعار الفائدة للمرة الثامنة، وذلك بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 2% على الودائع، وسط ضبابية آفاق التضخم والنمو الاقتصادي في دول اليورو، بفعل الاضطرابات في التجارة العالمية الناجمة عن رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وبحسب جميع المحللين الذين شملهم استطلاع «بلومبيرغ»، يرجح أن يجري المركزي الأوروبي خفضا إضافيا لسعر الفائدة في سبتمبر المقبل، مع انتهاء المفاوضات مع الولايات المتحدة وصدور توقعات جديدة تكشف التأثير الكامل للرسوم الجمركية.

ورغم احتمال تراجع النمو والتضخم بمنطقة اليورو في الأشهر المقبلة، فإن الإنفاق الأوروبي الضخم على الدفاع والبنية التحتية قد يدفعهما للارتفاع على المدى الطويل، بما «يجعل من الصعب ضبط السياسة النقدية بدقة»، وفق ياري ستين، كبير الخبراء الاقتصاديين لشؤون أوروبا في «غولدمان ساكس».

ومن المرجح أن يجعل هذا الوضع رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد غير قادرة على تقديم إشارات واضحة بشأن مسار أسعار الفائدة بعد يونيو. ومن المقرر أن تعقد مؤتمرها الصحفي في فرانكفورت بعد نصف ساعة من إعلان قرار البنك المركزي الأوروبي.

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يتوقف البنك المركزي الأوروبي عن خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، لكنهم يحذرون من أن التوقف لفترة طويلة قد يدفع الأسواق إلى الاعتقاد بأن البنك أنهى عمليات الخفض نهائيا.

وبينما يرى حوالي 30% من المحللين في استطلاع حديث أن المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي يمكنه التوقف عن خفض الفائدة مرة واحدة فقط قبل أن تتوقف عمليات الخفض تماما، بينما يرى ربع المستطلعين أن بإمكانه التوقف عن خفض الفائدة في اجتماعين متتاليين.

ويراهن المتداولون على أن هناك خطوة واحدة أخيرة بعد التوقف المتوقع في يوليو، لتصل أسعار الفائدة على الودائع إلى 1.75%. وهذا يقع عند الحد الأدنى للنطاق الذي يحدده البنك المركزي الأوروبي على أنه محايد، أي لا يحفز الاقتصاد ولا يقيده.

وتوقع المركزي الأوروبي توقع انخفاض التضخم هذا العام إلى 2%، من 2.3% كما في توقعات مارس. ونمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.9% في 2025، دون تغيير عن توقعات مارس.