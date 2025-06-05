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الجيش الكوري الجنوبي يعلن انجراف قارب شمالي إلى مياه الجنوب

الجيش الكوري الجنوبي يعلن انجراف قارب شمالي إلى مياه الجنوب

2025-06-05 08:08:47
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن قاربا خشبيا يحمل مواطنين شماليين انجرف إلى مياه الجنوب في البحر الشرقي.
وأوضح مسؤول، اليوم الخميس، أن الجيش الكوري الجنوبي رصد القارب صباح يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، دون تقديم مزيد من التفاصيل.


ويعتقد أن ثلاثة أشخاص على الأقل كانوا على متن القارب، وقد أعربوا جميعا عن رغبتهم في العودة إلى الشمال.

RT

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