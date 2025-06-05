محافظ الطفيلة: تخصيص غرفة عمليات لاستقبال شكاوى المواطنين خلال عطلة العيد
الطفيلة 5 حزيران (بترا) - أكد محافظ الطفيلة الدكتور عمر الزيود، أن الأجهزة الرسمية المعنية في المحافظة حددت برامج عملها ومناوباتها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك؛ لضمان ديمومة تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في عدد من المجالات الحيوية.
وقال الدكتور الزيود في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن الإدارة المحلية في الطفيلة خصصت غرفة عمليات للتنسيق الدائم مع الجهات الأمنية والإدارية ومختلف الدوائر والمديريات في المحافظة لديمومة تقديم الخدمات واستقبال الشكاوى طيلة أيام عطلة العيد، مثلما جرى الإيعاز للجان الصحية والرقابية من مختلف الأجهزة المعنية في المحافظة لتنفيذ جولات ميدانية مكثفة على سوق بيع الأضاحي بالقرب من مدينة الطفيلة الحرفية، ومراقبة المخالفين من تجار الأضاحي وتطبيق التعليمات لمنع إقامة حظائر الأغنام أو عرضها على جوانب الطرق، بهدف الحد من الآثار البيئية الضارة، وتوعية القصابين بعدم الذبح داخل محلات بيع اللحوم أثناء العيد.
ولفت الدكتور الزيود إلى أن الأجهزة الرسمية في الطفيلة ستعمل من خلال فرقها طيلة أيام العيد على مراقبة محلات بيع المواد التموينية، وعمل المخابز ومحطات المحروقات، والرقابة الصحية على مسلخ المواشي، والإيعاز بتكثيف الجولات الرقابية على المطاعم خلال عطلة العيد، إلى جانب توفير أجواء الراحة والأمان لمرتادي المواقع السياحية في عفرا والبربيطة وضانا وغيرها من المواقع السياحية والبيئية والغابات الطبيعية.
وأكد، أن هناك تنسيقا مع مستشفى الأمير زيد بن الحسين العسكري ومستشفى الطفيلة الحكومي؛ لإدامة تقديم الخدمات العلاجية والطبية المختلفة للمواطنين على مدار الساعة، مشيرا إلى مناوبات المراكز الصحية الشاملة خلال عطلة العيد، والتنسيق لإدامة عمل خدمات الكهرباء والمياه والمواصلات، ومحطات المحروقات ومراكز توزيع الغاز والصيدليات.
--(بترا)
س.م/م ك/م ق
05/06/2025 14:39:52
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