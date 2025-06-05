محافظ الطفيلة: تخصيص غرفة عمليات لاستقبال شكاوى المواطنين خلال عطلة العيد

MENAFN - Jordan News Agency)

الطفيلة 5 حزيران (بترا) - أكد محافظ الطفيلة الدكتور عمر الزيود، أن الأجهزة الرسمية المعنية في المحافظة حددت برامج عملها ومناوباتها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك؛ لضمان ديمومة تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في عدد من المجالات الحيوية.

وقال الدكتور الزيود في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن الإدارة المحلية في الطفيلة خصصت غرفة عمليات للتنسيق الدائم مع الجهات الأمنية والإدارية ومختلف الدوائر والمديريات في المحافظة لديمومة تقديم الخدمات واستقبال الشكاوى طيلة أيام عطلة العيد، مثلما جرى الإيعاز للجان الصحية والرقابية من مختلف الأجهزة المعنية في المحافظة لتنفيذ جولات ميدانية مكثفة على سوق بيع الأضاحي بالقرب من مدينة الطفيلة الحرفية، ومراقبة المخالفين من تجار الأضاحي وتطبيق التعليمات لمنع إقامة حظائر الأغنام أو عرضها على جوانب الطرق، بهدف الحد من الآثار البيئية الضارة، وتوعية القصابين بعدم الذبح داخل محلات بيع اللحوم أثناء العيد.

ولفت الدكتور الزيود إلى أن الأجهزة الرسمية في الطفيلة ستعمل من خلال فرقها طيلة أيام العيد على مراقبة محلات بيع المواد التموينية، وعمل المخابز ومحطات المحروقات، والرقابة الصحية على مسلخ المواشي، والإيعاز بتكثيف الجولات الرقابية على المطاعم خلال عطلة العيد، إلى جانب توفير أجواء الراحة والأمان لمرتادي المواقع السياحية في عفرا والبربيطة وضانا وغيرها من المواقع السياحية والبيئية والغابات الطبيعية.

وأكد، أن هناك تنسيقا مع مستشفى الأمير زيد بن الحسين العسكري ومستشفى الطفيلة الحكومي؛ لإدامة تقديم الخدمات العلاجية والطبية المختلفة للمواطنين على مدار الساعة، مشيرا إلى مناوبات المراكز الصحية الشاملة خلال عطلة العيد، والتنسيق لإدامة عمل خدمات الكهرباء والمياه والمواصلات، ومحطات المحروقات ومراكز توزيع الغاز والصيدليات.

--(بترا)

س.م/م ك/م ق

05/06/2025 14:39:52