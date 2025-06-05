  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الهلال السعودي يتعاقد مع المدرب الإيطالي سيموني إينزاغي

الهلال السعودي يتعاقد مع المدرب الإيطالي سيموني إينزاغي

2025-06-05 03:03:11
(MENAFN- Al-Bayan) تعاقد نادي الهلال السعودي مع المدرب الإيطالي سيموني إينزاغي الذي قاد إنتر ميلان إلى وصافة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم الأسبوع الماضي، بحسب ما أعلن فريق العاصمة ليل الأربعاء-الخميس.

وكان الهلال أقال البرتغالي جورجي جيزوس خلال الموسم بسبب سوء النتائج، وقاده لفترة موقتة لاعبه السابق محمد الشلهوب.

وخسر الهلال لقب الدوري المحلي أمام الاتحاد جدة، فيما أخفق في دوري أبطال آسيا المتوج بلقبه أربع مرات قياسية والذي راح لقبه لقطب جدة الآخر الأهلي.

وسيصل إينزاغي إلى الرياض لقيادة تدريبات الفريق قبل المغادرة إلى الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وكان إينزاغي (49 عاما) أعلن الثلاثاء انفصاله بالتراضي عن إنتر بعد خسارة نهائي دوري الأبطال أمام باريس سان جرمان الفرنسي 0-5 السبت في ميونيخ.

MENAFN05062025000110011019ID1109639597

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث