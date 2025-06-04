"شوكولاتة دبي".. حكاية فاخرة تعكس تميز "دانة الدنيا" وسمعتها العالمية

MENAFN - Al-Bayan) صنعت دبي نهضتها وذاع صيتها عالمياً بالارتكاز على الإبداع والابتكار في مختلف جوانب الحياة والعمل، فنجحت في حصاد منجزاتها الوفيرة وأن تكرس اسمها عنواناً للجودة الفائقة والتميز والقيمة الفريدة. وهكذا أصبح أي منتج إبداعي وابتكار حياتي، يحمل اسم دبي أو مصدره دبي، يلقى القبول والحفاوة عالمياً، بوصفه علامة وقيمة حضارية فاخرة تشرع أمامها الأبواب في أي من بقاع الأرض. وهكذا أفلحت دبي في أن تصبح مع تلك السمات، نموذجاً يحتذى به، فبلورت هويتها الثقافية الفريدة لتغدو مؤثرة بالثقافات وملهمة لها، الأمر الذي عزز مقومات وإمكانات اقتصادها الإبداعي.

وربما أن من بين أبرز الأمثلة والبراهين في هذا الصدد، القصة المدهشة لـ ((شكولاتة دبي))، المنتج الذي ولد في الإمارة، واجتاح العالم مشكلاً حمّى ثقافية تتمحور حول ثقافة الطعام، وأسلوب الإمارة الفتية ونمط الحياة الفاخر فيها.

وللوهلة الأولى يبدو الأمر مجرد نجاح تجاري خالص، ولكن هل هو فعلاً فقط كذلك؟

لا شك طبعاً، أن في الأمر شيئاً ما، ((يتعدى التجاري))، وهو ثقافي على وجه التحديد، يبدو حاضراً بقوة في تفاصيل هذه القصة الإبداعية الحياتية.

علامة حضارية

الجميع يعرف ((شوكولاتة دبي))، والعالم كله يطلق عليها هذا الاسم، بينما قلة قليلة من الناس ينسبونها إلى الجهة المنتجة، ((فيكس شوكوليتير)) (FIX Chocolatier)، أو يسمونها بالاسم الحقيقي: ((كانت غت كنافة أوف إت)) (Can›t Get Knafeh of It)، وهو ما يدعو إلى القول إن الأمر أكبر من مجرد علامة تجارية ناجحة، بل يتعلق بـ((علامة حضارية)) محورها دبي، وشغف العالم كله بها.

في الواقع، فإن دبي نفسها علامة تجارية عالمية، ((براند)) راقٍ وفاخر ومحبوب ومرغوب فيه، لذا على الأغلب اختار المستهلكون محلياً وعالمياً، أن يكون اسم هذا المنتج ((شوكولاتة دبي))، وليس أي اسم آخر، وهذا جاء بحكم أن المنتج ولد في دبي ويجسد مفاهيمها بما يتعلق بنمط الحياة.

منتج ثقافي

مع كل قطعة تباع من ((شوكولاتة دبي)) يختبر المستهلكون لوناً من ألوان ((مذاقات)) الحياة الفريدة في دبي، وأنماط العيش المتميزة فيها، ويحتفون بقيمها وثقافتها ويمنحونها ثقتهم، ويتبنونها كنموذج عصري أخاذ للمدينة العصرية التي تلتزم بمعايير رفيعة على مستوى جودة الحياة، وهذا ما يجعل من ((شوكولاتة دبي)) منتجاً ثقافياً.

وهي بالمناسبة ميزة الاقتصاد الإبداعي الذي لا يقتصر على جني الأرباح المادية، ولكن له كذلك عوائد معنوية كبيرة، وهذا جانب اعتنت به استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي، التي تنفذها هيئة الثقافة والفنون في دبي، ((دبي للثقافة)).

حكاية

ولد المنتج نفسه ((شوكولاتة دبي)) في المنزل ولحاجات فردية وشخصية، قبل أن يتحول إلى نوع من ريادة الأعمال، ثم إلى شركة ناشئة تحيط بها قصة نجاح مذهلة تقوم على الترويج للثقافة المحلية، ما يضع هذه التجربة على تماس مع مفاهيم الاقتصاد الإبداعي القائم على تحويل القيم الثقافية إلى منتج.

مبتكرة هذا المنتج سارة حمودة التي تملك شركة ((فيكس شوكوليتير)) قالت لـ((البيان)): ((لقد كان من دواعي سروري أن أرى مدى التطور الذي حققته شركة فيكس شوكوليتير، ليس فقط في نطاقه، بل على صعيد ارتباط الناس به. إن رؤية منتج بدأ في مطبخنا يُثير فضول الناس حول العالم أمرٌ لا يُصدق وهو أمرٌ لن أعده مُسلّماً به أبداً ولا يمكن الاستهانة بنجاحه وبصمته)).

وحول تقليد العديد من الشركات والعلامات التجارية الأخرى للوح الشوكولاته الشهير، وإنتاج نسخ عديدة تحمل نفس المكونات، وكيف يؤثر ذلك عليها وعلى أداء الشركة، وكيف تتصدى له قالت: ((بالنسبة لنا يُعدّ ذلك دليلاً على أن الفكرة لاقت صدىً، إنه حتما تذكيرٌ بأننا ابتكرنا شيئاً ذا معنى، ومن وجهة نظري يُمكن تقليد الصيحات، لكن العناية والاهتمام، ورواية القصص والأصالة لا يُمكن تقليدها أو نسخها، لذا نُركّز على ما يجعل FIX بأعلى منازل الجودة، من خلال الهدف من وراء كل نكهة، وجودة المكونات، والتجربة في كل قضمة، والحب الذي يُحيط بكل تفصيل)).

كما أكدت حمودة أن لدبي دوراً كبيراً في تشكيل هذا النجاح، مضيفة: ((إنها مدينة تدعوك إلى الحلم الكبير، وتحثك في الوقت ذاته على احترام أصولك، هناك طاقة إبداعية فريدة هنا، طموحة، ومنفتحة، وأعتقد أن FIX هو انعكاسٌ حقيقيٌّ لذلك، ففي صميم رحلة فيكس يكمن أمرٌ بسيطٌ للغاية وهو اهتمامنا الصادق بما نصنعه، ولمن نصنعه، والمعنى الكامن وراءه، ونسعى جاهدين لإظهار هذا الاهتمام في التفاصيل الصغيرة، وفي المكونات التي نختارها، وفي القصص التي نرويها، وفي طريقة تعاملنا مع مجتمعنا، ما زلنا نتعلم مع مرور الوقت، لكننا وجدنا أنه عندما يُبنى شيءٌ ما بإخلاصٍ واهتمام، يميل الناس إلى الشعور به ومحبته حتماً)).