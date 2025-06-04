كشف سر تفضيل الجليد التكوّن على الأسطح

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كشف سر تفضيل الجليد التكوّن على الأسطح
(MENAFN- Al-Bayan) بحسب دراسة حديثة أجراها باحثو جامعة طوكيو، فقد اكتشفوا أن الجليد يُفضّل التكوّن على الأسطح أكثر من داخل الكتلة المائية. وأظهرت الدراسة أن تجمد الماء يبدأ بما يُعرف بالنواة البلورية، ومن الملاحظ أن التجمّد غالباً يبدأ عند التقاء الماء بالسطح، ثم يمتد للداخل.
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