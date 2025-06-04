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كشف سر تفضيل الجليد التكوّن على الأسطح

كشف سر تفضيل الجليد التكوّن على الأسطح

2025-06-04 07:14:19
(MENAFN- Al-Bayan) بحسب دراسة حديثة أجراها باحثو جامعة طوكيو، فقد اكتشفوا أن الجليد يُفضّل التكوّن على الأسطح أكثر من داخل الكتلة المائية. وأظهرت الدراسة أن تجمد الماء يبدأ بما يُعرف بالنواة البلورية، ومن الملاحظ أن التجمّد غالباً يبدأ عند التقاء الماء بالسطح، ثم يمتد للداخل.

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