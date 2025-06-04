عبدالله بن سالم يصدر قرارين بتشكيل مجلس إدارة نادي البطائح وشركة كرة القدم

عبدالله بن سالم يصدر قرارين بتشكيل مجلس إدارة نادي البطائح وشركة كرة القدم
ونص القرار على أن يشكل مجلس إدارة نادي البطائح الرياضي الثقافي برئاسة محمد عبدالله بن حليس الكتبي، وعضوية محمد سالم راشد بن غاشم الكتبي، وسالم علي سالم بن رشيد الكتبي، وعبدالله سلطان بن سلومه الكتبي، وعلي علي راشد بن بخيت الكتبي، وسعيد سيف بن غويث الكتبي، ومحمد خادم عيد بن حليس الكتبي، وغاشم محمد خليفة الكتبي.
وبحسب القرار يُوزع المجلس المناصب الإدارية بين أعضائه في أول اجتماع يعقده.
ويُشكل مجلس إدارة شركة نادي البطائح لكرة القدم برئاسة محمد عبدالله بن حليس الكتبي، وعضوية، بطي خلفان بن سرود الكتبي، وجاسم محمد الدوخي، وخليفة سعيد حمد خليفة الكتبي، وناصر سعيد الشمام الطنيجي، عمر عبيد أحمد الطنيجي.
ووفقاً للقرار يُوزّع المجلس المناصب الإدارية بين أعضائه في أول اجتماع له، وينتخب المجلس نائباً للرئيس توافقياً أو عبر الاقتراع السري المباشر.
وبحسب القرارين الإداريين تكون مدة العضوية في المجلسين أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، ويستمر المجلسين في تصريف أعمالهما لدى انتهاء مدتهما إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد أو التجديد للمجلسين المنتهيين.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
سلطنة عُمان ترحّب بفوز مملكة البحرين بالعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي
محمد بن زايد وسلطان عمان يتبادلان هاتفياً التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك
الضمان تُطلق سياسة حظر التدخين في كافة مبانيها وفروعها
سمية الألفي.. سعادة فنية غامرة
سعيد المحرزي: الجمهور لا يحتاج بطاقة دعوة
"شوكولاتة دبي".. حكاية فاخرة تعكس تميز "دانة الدنيا" وسمعتها العالمية