عبدالله بن سالم يصدر قرارين بتشكيل مجلس إدارة نادي البطائح وشركة كرة القدم

MENAFN - Al-Bayan) أصدر سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، قرارين إداريين بشأن تشكيل مجلس إدارة نادي البطائح الرياضي الثقافي، وتشكيل مجلس إدارة شركة البطائح لكرة القدم.

ونص القرار على أن يشكل مجلس إدارة نادي البطائح الرياضي الثقافي برئاسة محمد عبدالله بن حليس الكتبي، وعضوية محمد سالم راشد بن غاشم الكتبي، وسالم علي سالم بن رشيد الكتبي، وعبدالله سلطان بن سلومه الكتبي، وعلي علي راشد بن بخيت الكتبي، وسعيد سيف بن غويث الكتبي، ومحمد خادم عيد بن حليس الكتبي، وغاشم محمد خليفة الكتبي.

وبحسب القرار يُوزع المجلس المناصب الإدارية بين أعضائه في أول اجتماع يعقده.

ويُشكل مجلس إدارة شركة نادي البطائح لكرة القدم برئاسة محمد عبدالله بن حليس الكتبي، وعضوية، بطي خلفان بن سرود الكتبي، وجاسم محمد الدوخي، وخليفة سعيد حمد خليفة الكتبي، وناصر سعيد الشمام الطنيجي، عمر عبيد أحمد الطنيجي.

ووفقاً للقرار يُوزّع المجلس المناصب الإدارية بين أعضائه في أول اجتماع له، وينتخب المجلس نائباً للرئيس توافقياً أو عبر الاقتراع السري المباشر.

وبحسب القرارين الإداريين تكون مدة العضوية في المجلسين أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، ويستمر المجلسين في تصريف أعمالهما لدى انتهاء مدتهما إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد أو التجديد للمجلسين المنتهيين.