سعيد المحرزي: الجمهور لا يحتاج بطاقة دعوة
تركيز
كما أن الفوز يدعم جهود الأبيض في الحفاظ على خطف ورقة الصعود الثانية إذا سارت الأمور في الجولة الأخيرة، وفقاً لما يشتهي جمهور منتخبنا الوطني، وتعزيز الحظوظ بالوصول إلى النهائيات، داعياً إلى ضرورة التركيز العالي، وتوخي الحذر وعدم الاستعجال واللعب بروح الجماعة، والبعد عن ارتكاب الأخطاء.
كما عبر المحرزي عن ثقته بمدرب منتخبنا الوطني الروماني كوزمين في اختيار التشكيلة المناسبة لخوض اللقاء، لافتاً إلى أن قائمة الأبيض تضم لاعبين ((شباباً)) يمتلكون الطموح، ولا غنى في الوقت ذاته عن اللاعبين أصحاب الخبرة، الذين يقدمون الأفضل مع كل مباراة، وأضاف: ((لدينا العديد من النقاط الإيجابية لمنتخبنا قبل مباراة أوزبكستان)). وقال ((عيال زايد قدها)).
وفي اعتقادي أن الروح العالية للاعبين، وأهمية إقامة المباراة على أرضنا ووسط جمهورنا سيرجح كفة الأبيض على منتخب الذئاب البيضاء، ويجب الالتزام بتوجيهات الجهاز الفني.
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