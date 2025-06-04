سعيد المحرزي: الجمهور لا يحتاج بطاقة دعوة

MENAFN - Al-Bayan) أكد سعيد حمود المحرزي، رئيس مجلس إدارة نادي مسافي، أن جمهور ((الأبيض)) لا يحتاج إلى بطاقة دعوة، وطالبهم بضرورة المؤازرة، والوقوف خلف اللاعبين طوال زمن المباراة، اليوم، أمام أوزبكستان، والزحف لملعب آل نهيان بنادي الوحدة قبل وقت كافٍ، حتى يتحقق النصر بإذن الله، ووصف المحرزي مباراة منتخبنا الوطني، اليوم، أمام نظيره منتخب الأوزبكي في الثامنة من مساء اليوم بالمهمة، والتي تجيء في إطار مباريات الجولة التاسعة وقبل الأخيرة لمنافسات المجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، وقال في تصريح لـ((البيان)): ((تأتي أهمية المباراة لاعتبارات كثيرة، خصوصاً أنها تجمعنا بالمنتخب الأوزبكي صاحب الوصافة، والذي يتفوق علينا بفارق أربع نقاط، إذ يملك 17 نقطة خلف إيران المتصدر برصيد 20، فيما يملك ((الأبيض)) 13 نقطة، وتبقى جولة أخيرة لكل المنتخبات تقام يوم 10 الجاري، إذ يلاقي منتخبنا مضيفه قيرغيزستان، يوم الثلاثاء المقبل)).

تركيز

كما أن الفوز يدعم جهود الأبيض في الحفاظ على خطف ورقة الصعود الثانية إذا سارت الأمور في الجولة الأخيرة، وفقاً لما يشتهي جمهور منتخبنا الوطني، وتعزيز الحظوظ بالوصول إلى النهائيات، داعياً إلى ضرورة التركيز العالي، وتوخي الحذر وعدم الاستعجال واللعب بروح الجماعة، والبعد عن ارتكاب الأخطاء.

كما عبر المحرزي عن ثقته بمدرب منتخبنا الوطني الروماني كوزمين في اختيار التشكيلة المناسبة لخوض اللقاء، لافتاً إلى أن قائمة الأبيض تضم لاعبين ((شباباً)) يمتلكون الطموح، ولا غنى في الوقت ذاته عن اللاعبين أصحاب الخبرة، الذين يقدمون الأفضل مع كل مباراة، وأضاف: ((لدينا العديد من النقاط الإيجابية لمنتخبنا قبل مباراة أوزبكستان)). وقال ((عيال زايد قدها)).

وفي اعتقادي أن الروح العالية للاعبين، وأهمية إقامة المباراة على أرضنا ووسط جمهورنا سيرجح كفة الأبيض على منتخب الذئاب البيضاء، ويجب الالتزام بتوجيهات الجهاز الفني.