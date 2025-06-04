الحالة يضرب بالأربعة.. والبحرين يكسب عالي

الحالة يضرب بالأربعة.. والبحرين يكسب عالي
وفي اللقاء الثاني الذي أقيم على استاد مدينة خليفة الرياضية في نفس التوقيت تمكن فريق البحرين من تجاوز نفق عالي بنتيجة هدف نظيف، وأحرز هدف اللقاء الوحيد جويل فينيسيوس عند الدقيقة (17)، وشهد اللقاء طرد قائد فريق عالي عباس عياد بعد تلقيه بطاقة حمراء مباشرة، وبهذه النتائج تصدر الحالة الترتيب برصيد 4 نقاط، والبحرين ثانيا برصيد 4 نقاط، وعالي ثالثا برصيد نقطة واحدة، ومدينة عيسى رابعا برصيد نقطة واحدة.
وستقام يوم الاثنين القادم مواجهتي الجولة الأخيرة، حيث سيلتقي الحالة مع عالي على استاد البحرين الوطني، وسيتواجه البحرين مع مدينة عيسى على استاد مدينة خليفة الرياضية، وستحسم النتائج مصير الفرق في الصعود إلى دوري ناصر الممتاز الموسم القادم أو الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.
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