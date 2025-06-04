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الحالة يضرب بالأربعة.. والبحرين يكسب عالي

الحالة يضرب بالأربعة.. والبحرين يكسب عالي

2025-06-04 07:02:58
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حقق‭ ‬فريق‭ ‬الحالة‭ ‬فوزا‭ ‬عريضا‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬بنتيجة‭ ‬أربعة‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬هدف،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بعراد،‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬مباريات‭ ‬دوري‭ ‬الملحق‭ ‬المؤهل‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للموسم‭ ‬القادم‭ ‬2025‭-‬2026،‭ ‬وأحرز‭ ‬أهداف‭ ‬الحالة‭ ‬مامادو‭ ‬ديوارا‭ ‬عند‭ ‬الدقيقتين‭ (‬47‭) ‬و‭(‬54‭)‬،‭ ‬جاسم‭ ‬محمد‭ (‬76‭)‬،‭ ‬وهشام‭ ‬أحمد‭ (‬90+4‭)‬،‭ ‬بينما‭ ‬أحرز‭ ‬هدف‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬اللاعب‭ ‬سيكو‭ ‬أمادو‭ (‬79‭).‬

وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الثاني‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬التوقيت‭ ‬تمكن‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬تجاوز‭ ‬نفق‭ ‬عالي‭ ‬بنتيجة‭ ‬هدف‭ ‬نظيف،‭ ‬وأحرز‭ ‬هدف‭ ‬اللقاء‭ ‬الوحيد‭ ‬جويل‭ ‬فينيسيوس‭ ‬عند‭ ‬الدقيقة‭ (‬17‭)‬،‭ ‬وشهد‭ ‬اللقاء‭ ‬طرد‭ ‬قائد‭ ‬فريق‭ ‬عالي‭ ‬عباس‭ ‬عياد‭ ‬بعد‭ ‬تلقيه‭ ‬بطاقة‭ ‬حمراء‭ ‬مباشرة،‭ ‬وبهذه‭ ‬النتائج‭ ‬تصدر‭ ‬الحالة‭ ‬الترتيب‭ ‬برصيد‭ ‬4‭ ‬نقاط،‭ ‬والبحرين‭ ‬ثانيا‭ ‬برصيد‭ ‬4‭ ‬نقاط،‭ ‬وعالي‭ ‬ثالثا‭ ‬برصيد‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة،‭ ‬ومدينة‭ ‬عيسى‭ ‬رابعا‭ ‬برصيد‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭.‬

وستقام‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬القادم‭ ‬مواجهتي‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬حيث‭ ‬سيلتقي‭ ‬الحالة‭ ‬مع‭ ‬عالي‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬وسيتواجه‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية،‭ ‬وستحسم‭ ‬النتائج‭ ‬مصير‭ ‬الفرق‭ ‬في‭ ‬الصعود‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬الممتاز‭ ‬الموسم‭ ‬القادم‭ ‬أو‭ ‬الهبوط‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭.‬

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