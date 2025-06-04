  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
محمد بن زايد وسلطان عمان يتبادلان هاتفياً التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك

محمد بن زايد وسلطان عمان يتبادلان هاتفياً التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك

2025-06-04 03:12:05
(MENAFN- Al-Bayan) ">تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مع أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة - خلال اتصال هاتفي - التهاني بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب سموه وجلالته عن أطيب أمنياتهما بموفور الصحة والسعادة للجميع، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الشعبين الشقيقين بالخير واليمن والبركات وبلديهما بمزيد من النماء والازدهار وأن ينعم على الشعوب الإسلامية والعالم أجمع بالأمن والسلام.

MENAFN04062025000110011019ID1109638044

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث