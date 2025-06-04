وزير الداخلية يستقبل السفير الألماني بمناسبة انتهاء فترة عمله الدبلوماسي ويشيد بالعلاقات الطيبة بين البلدين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، صباح اليوم، السفير كليمنس أوغستينوس هاخ، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى مملكة البحرين، بمناسبة انتهاء فترة عمله الدبلوماسي، وذلك بحضور الفريق طارق بن حسن الحسن، رئيس الأمن العام.

وقد رحب الوزير بالسفير، مشيدًا بالعلاقات الطيبة التي تجمع البلدين ومستوى التعاون والتنسيق، خاصة في المجالات الأمنية.

وأعرب عن تقديره للجهود التي قام بها السفير الألماني وإسهاماته المتميزة في تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، ومن بينها التعاون والتنسيق الأمني، متمنيًا للسفير التوفيق والنجاح.