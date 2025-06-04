وزير الداخلية يستقبل السفير الألماني بمناسبة انتهاء فترة عمله الدبلوماسي ويشيد بالعلاقات الطيبة بين البلدين

وزير الداخلية يستقبل السفير الألماني بمناسبة انتهاء فترة عمله الدبلوماسي ويشيد بالعلاقات الطيبة بين البلدين
وقد رحب الوزير بالسفير، مشيدًا بالعلاقات الطيبة التي تجمع البلدين ومستوى التعاون والتنسيق، خاصة في المجالات الأمنية.
وأعرب عن تقديره للجهود التي قام بها السفير الألماني وإسهاماته المتميزة في تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، ومن بينها التعاون والتنسيق الأمني، متمنيًا للسفير التوفيق والنجاح.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
مجموعة إيليت توسّع محفظتها في قطاع السيارات بإطلاق "آرت إيليت لتأجير السيارات"
سوني تطلق كاميرا إف إكس 2 الاستثنائية لإثراء سلسلة كاميرات سينما لاين
فيديوهات على تيك توك قد تُعرض جهازك للاختراق
تعاون جديد بين ببجي موبايل وهجوم العمالقة ينقل تجربة اللعب إلى مستوى جديد كلياً
يورو سيستمز تقود موجة التحوّل نحو الحياة الذكية في الخليج عبر حلول أتمتة متقدمة للمنازل
مطار الشارقة يستقبل أولى رحلات الخطوط الإثيوبية