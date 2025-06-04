مايكروسوفت تطلق أداة مجانية لإنشاء مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بدأت مايكروسوفت طرح أداة جديدة تحمل اسم Bing Video Creator ضمن تطبيق Bing على الهواتف الذكية، تتيح للمستخدمين توليد مقاطع فيديو قصيرة بالاعتماد على نموذج Sora من OpenAI لتحويل النصوص إلى فيديو.



وتوفر الأداة إمكانيات كانت تتطلب سابقًا اشتراكًا في ChatGPT Plus، لكنها باتت الآن متاحة مجانيًا لجميع مستخدمي التطبيق على أجهزة أندرويد وآيفون، مع خطط لإطلاقها قريبًا على سطح المكتب وعبر تطبيق Copilot.



يُمكن إنشاء حتى ثلاثة مقاطع في وقت واحد، وتصل مدة الفيديو إلى خمس ثوانٍ بصيغة رأسية (9:16)، على أن تُضاف لاحقًا صيغة الفيديو الأفقية. كما تتوفر سرعتان للإنتاج: سرعة عادية مجانية، وسرعة فائقة تتيح 10 استخدامات مجانية، ثم تتطلب استخدام نقاط Microsoft Rewards.



وأكدت مايكروسوفت أن الهدف من الأداة هو تمكين المستخدمين من تحويل الكلمات إلى محتوى بصري بسهولة. ورغم أن الجودة لا تضاهي نماذج منافسة مثل Veo 3 من جوجل، إلا أنها تُظهر إمكانيات واقعية لنموذج Sora مقارنة بالمقاطع الترويجية السابقة.

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