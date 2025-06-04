العنب: فاكهة صيفية لذيذة وفوائد صحية لا تُعدّ

العنب: فاكهة صيفية لذيذة وفوائد صحية لا تُعدّ
أبرز فوائده:
مضاد قوي للأكسدة: يحتوي العنب، خاصة الأحمر، على مركب الريسفيراترول الذي يساعد في محاربة الالتهابات وتقليل خطر الأمراض المزمنة.
صديق للقلب: يساهم في خفض ضغط الدم وتحسين تدفق الدم وتقليل الكوليسترول الضار (LDL).
يعزز المناعة: غني بفيتامين C والمعادن التي تدعم مقاومة الجسم للأمراض.
يساعد على الهضم: بفضل محتواه من الألياف، يقي من الإمساك ويحسّن حركة الأمعاء.
يحمي البصر: يحتوي على مركبات تحمي شبكية العين وتقلل خطر الإصابة بـالتنكس البقعي.
مقاوم للسرطان: أظهرت دراسات أن مكوناته قد تساهم في إبطاء نمو بعض الخلايا السرطانية.
يعزز وظائف الدماغ: يرتبط تناوله بتحسين الذاكرة والوظائف العقلية مع التقدم في العمر.
يرطّب الجسم: بفضل احتوائه على نسبة عالية من الماء، فهو مثالي للترطيب في فصل الصيف.
العنب ليس مجرد فاكهة موسمية، بل غذاء متكامل يدعم الصحة العامة، ويستحق أن يكون جزءًا من النظام الغذائي اليومي.
لبنان 24
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