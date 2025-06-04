العنب: فاكهة صيفية لذيذة وفوائد صحية لا تُعدّ

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يُعد العنب من الفواكه الصيفية المفضلة لدى الصغار والكبار، ويتمتع بطعم حلو وألوان متنوعة بين الأخضر، الأحمر، والأسود. لكن ما لا يعرفه كثيرون أن العنب ليس فقط فاكهة لذيذة، بل كنز غذائي غني بالفوائد الصحية.



أبرز فوائده:

مضاد قوي للأكسدة: يحتوي العنب، خاصة الأحمر، على مركب الريسفيراترول الذي يساعد في محاربة الالتهابات وتقليل خطر الأمراض المزمنة.

صديق للقلب: يساهم في خفض ضغط الدم وتحسين تدفق الدم وتقليل الكوليسترول الضار (LDL).

يعزز المناعة: غني بفيتامين C والمعادن التي تدعم مقاومة الجسم للأمراض.

يساعد على الهضم: بفضل محتواه من الألياف، يقي من الإمساك ويحسّن حركة الأمعاء.

يحمي البصر: يحتوي على مركبات تحمي شبكية العين وتقلل خطر الإصابة بـالتنكس البقعي.

مقاوم للسرطان: أظهرت دراسات أن مكوناته قد تساهم في إبطاء نمو بعض الخلايا السرطانية.

يعزز وظائف الدماغ: يرتبط تناوله بتحسين الذاكرة والوظائف العقلية مع التقدم في العمر.

يرطّب الجسم: بفضل احتوائه على نسبة عالية من الماء، فهو مثالي للترطيب في فصل الصيف.



العنب ليس مجرد فاكهة موسمية، بل غذاء متكامل يدعم الصحة العامة، ويستحق أن يكون جزءًا من النظام الغذائي اليومي.

لبنان 24