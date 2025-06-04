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شركة UiPath تعين سارة آل الشيخ في منصب نائب الرئيس الإقليمي في المملكة العربية السعودية
(MENAFN- Active DMC) الرياض، المملكة العربية السعودية - 4 يونيو 2025: أعلنت اليوم شركة UiPath (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: PATH)، الرائدة عالمياً في مجال الأتمتة المعتمدة على وكلاء الذكاء الاصطناعي عن تعيين سارة آل الشيخ في منصب نائب الرئيس الإقليمي والمدير العام للشركة في السعودية والكويت والبحرين، تزامناً مع تسارع الطلب على تقنيات الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مختلف أنحاء منطقة الخليج العربي.
وتتولى السيدة آل الشيخ، من مقرها في الرياض، قيادة استراتيجية شركة UiPath للنمو ودعم العملاء في الدول الثلاث، إلى جانب إدارتها للمكتب الإقليمي للشركة في الرياض. وتشمل أولوياتها تسريع التوسع في القطاعات الحيوية مثل الحكومة والمصارف والطاقة وغيرها، فضلاً عن تعزيز شبكة الشركاء، ودعم نجاح مبادرات التحول الرقمي واسعة النطاق لدى العملاء.
زخم إقليمي متسارع في انتشار الأتمتة المعتمدة على وكلاء الذكاء الاصطناعي
تسير منطقة الخليج بخطى متسارعة نحو التحول الرقمي، مع توجه متزايد لدى المؤسسات نحو اعتماد تقنيات الأتمتة المتقدمة لتعزيز الكفاءة والتنافسية. وتعد شركة UiPath في طليعة هذا التحول، من خلال تمكين الشركات والجهات الحكومية من بناء منظومات أتمتة متكاملة تعتمد على الدمج السلس بين وكلاء الذكاء الاصطناعي والروبوتات البرمجية وفرق العمل البشرية.
ويعكس تعيين آل الشيخ التطور الذي تشهده الشركة في المنطقة، خصوصاً بعد عملها عن كثب مع عملاء الشركة وقيادتها الناجحة لقطاعي القطاع العام وصندوق الاستثمارات العامة منذ انضمامها في عام 2023. ويأتي هذا القرار تماشياً مع سعي شركة UiPath إلى تعزيز دورها في دعم رؤية السعودية 2030 عبر ترسيخ الابتكار وتحقيق النمو المستدام، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق أهداف تمكين المرأة.
ويجسد هذا التعيين التغيرات الجذرية التي تمر بها المملكة، وخاصة في مجال تمكين الكفاءات النسائية ضمن المناصب القيادية، بما يتماشى مع تطلعات رؤية السعودية 2030. وتتمتع آل الشيخ بخبرة تتجاوز عشرة أعوام في مؤسسات تقنية عالمية رائدة مثل HP وIBM وSAP، وتمثل جيلاً من الشباب السعودي الذي يتولى قيادة مسيرة التحول والابتكار في قطاع التكنولوجيا.
وتعليقاً على التعيين، قالت سارة آل الشيخ، نائب الرئيس الإقليمي والمدير العام لشركة UiPath في السعودية والكويت والبحرين: "يشرفني تولي هذا المنصب في مرحلة تشهد فيها المملكة تسارعاً كبيراً في مسارات التحول الرقمي، واعتماد الذكاء الاصطناعي كعنصر رئيسي في استراتيجيتها الوطنية تماشياً مع تقديم UiPath اليوم لمنصة جديدة تعد الأولى من نوعها على مستوى المؤسسات في مجال الأتمتة المعتمدة على وكلاء الذكاء الاصطناعي. وسأبذل قصارى جهدي لمساعدة عملائنا على إعادة رسم ملامح طرق العمل لتكون أكثر سرعة وذكاء واستقلالية، في مسيرة تساهم شركة UiPath فيها بدور محوري".
ومن جهته، قال زكريا حلتوت، نائب رئيس شركة UiPath لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "يضيف انضمام سارة إلى فريقنا قيمة استراتيجية كبيرة لشركتنا، حيث تمثل ما يمكن تحقيقه عندما تجتمع الرؤية بالشمول والموهبة. وتمتلك سارة فهماً عميقاً للأسواق الإقليمية، إلى جانب قدرتها المتميزة على تنفيذ المشاريع الطموحة، ونحن متحمسون لتوليها قيادة المرحلة المقبلة من نمو الشركة في المنطقة".
لمحة عن شركة UiPath
تعد UiPath (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: PATH) من الشركات العالمية الرائدة في مجال الأتمتة المعتمدة على وكلاء الذكاء الاصطناعي، حيث تمكن المؤسسات من الاستفادة الكاملة من قدرات وكلاء الذكاء الاصطناعي لتنفيذ العمليات المعقدة وتحسينها بشكل ذاتي. وتدمج منصة UiPath™ نماذج التحكم الذكي ومرونة التطوير والتكامل السلس بشكل فريد ما يساعد المؤسسات على توسيع نطاق الأتمتة بثقة وأمان. وتدعم UiPath، بالتزامها الصارم بأعلى معايير الأمان والحوكمة والتشغيل التفاعلي، المؤسسات في رحلتها نحو مستقبل تعتمد فيه الأتمتة الذكية على الذكاء الاصطناعي لإحداث تحول جذري في مختلف القطاعات. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:
وتتولى السيدة آل الشيخ، من مقرها في الرياض، قيادة استراتيجية شركة UiPath للنمو ودعم العملاء في الدول الثلاث، إلى جانب إدارتها للمكتب الإقليمي للشركة في الرياض. وتشمل أولوياتها تسريع التوسع في القطاعات الحيوية مثل الحكومة والمصارف والطاقة وغيرها، فضلاً عن تعزيز شبكة الشركاء، ودعم نجاح مبادرات التحول الرقمي واسعة النطاق لدى العملاء.
زخم إقليمي متسارع في انتشار الأتمتة المعتمدة على وكلاء الذكاء الاصطناعي
تسير منطقة الخليج بخطى متسارعة نحو التحول الرقمي، مع توجه متزايد لدى المؤسسات نحو اعتماد تقنيات الأتمتة المتقدمة لتعزيز الكفاءة والتنافسية. وتعد شركة UiPath في طليعة هذا التحول، من خلال تمكين الشركات والجهات الحكومية من بناء منظومات أتمتة متكاملة تعتمد على الدمج السلس بين وكلاء الذكاء الاصطناعي والروبوتات البرمجية وفرق العمل البشرية.
ويعكس تعيين آل الشيخ التطور الذي تشهده الشركة في المنطقة، خصوصاً بعد عملها عن كثب مع عملاء الشركة وقيادتها الناجحة لقطاعي القطاع العام وصندوق الاستثمارات العامة منذ انضمامها في عام 2023. ويأتي هذا القرار تماشياً مع سعي شركة UiPath إلى تعزيز دورها في دعم رؤية السعودية 2030 عبر ترسيخ الابتكار وتحقيق النمو المستدام، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق أهداف تمكين المرأة.
ويجسد هذا التعيين التغيرات الجذرية التي تمر بها المملكة، وخاصة في مجال تمكين الكفاءات النسائية ضمن المناصب القيادية، بما يتماشى مع تطلعات رؤية السعودية 2030. وتتمتع آل الشيخ بخبرة تتجاوز عشرة أعوام في مؤسسات تقنية عالمية رائدة مثل HP وIBM وSAP، وتمثل جيلاً من الشباب السعودي الذي يتولى قيادة مسيرة التحول والابتكار في قطاع التكنولوجيا.
وتعليقاً على التعيين، قالت سارة آل الشيخ، نائب الرئيس الإقليمي والمدير العام لشركة UiPath في السعودية والكويت والبحرين: "يشرفني تولي هذا المنصب في مرحلة تشهد فيها المملكة تسارعاً كبيراً في مسارات التحول الرقمي، واعتماد الذكاء الاصطناعي كعنصر رئيسي في استراتيجيتها الوطنية تماشياً مع تقديم UiPath اليوم لمنصة جديدة تعد الأولى من نوعها على مستوى المؤسسات في مجال الأتمتة المعتمدة على وكلاء الذكاء الاصطناعي. وسأبذل قصارى جهدي لمساعدة عملائنا على إعادة رسم ملامح طرق العمل لتكون أكثر سرعة وذكاء واستقلالية، في مسيرة تساهم شركة UiPath فيها بدور محوري".
ومن جهته، قال زكريا حلتوت، نائب رئيس شركة UiPath لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "يضيف انضمام سارة إلى فريقنا قيمة استراتيجية كبيرة لشركتنا، حيث تمثل ما يمكن تحقيقه عندما تجتمع الرؤية بالشمول والموهبة. وتمتلك سارة فهماً عميقاً للأسواق الإقليمية، إلى جانب قدرتها المتميزة على تنفيذ المشاريع الطموحة، ونحن متحمسون لتوليها قيادة المرحلة المقبلة من نمو الشركة في المنطقة".
لمحة عن شركة UiPath
تعد UiPath (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: PATH) من الشركات العالمية الرائدة في مجال الأتمتة المعتمدة على وكلاء الذكاء الاصطناعي، حيث تمكن المؤسسات من الاستفادة الكاملة من قدرات وكلاء الذكاء الاصطناعي لتنفيذ العمليات المعقدة وتحسينها بشكل ذاتي. وتدمج منصة UiPath™ نماذج التحكم الذكي ومرونة التطوير والتكامل السلس بشكل فريد ما يساعد المؤسسات على توسيع نطاق الأتمتة بثقة وأمان. وتدعم UiPath، بالتزامها الصارم بأعلى معايير الأمان والحوكمة والتشغيل التفاعلي، المؤسسات في رحلتها نحو مستقبل تعتمد فيه الأتمتة الذكية على الذكاء الاصطناعي لإحداث تحول جذري في مختلف القطاعات. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:
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