دراسة: ارتفاع مستويات اعتماد الذكاء الاصطناعي الوكيل بنحو 327% بحلول عام 2027

MENAFN - Asdaf News) كشفت أحدث أبحاث سيلزفورس التي استطلعت آراء 200 مسؤول تنفيذي للموارد البشرية أن القوى العاملة الرقمية ليست مجرد توجهاً رائجاً في الوقت الحالي، بل تمثل ثورة في استراتيجيات الأعمال. ومع التوقعات بارتفاع مستويات اعتماد الذكاء الاصطناعي بنحو 327% خلال العامين المقبلين والذي سيؤدي إلى زيادة في الإنتاجية بنسبة 30%، فإن قادة الموارد البشرية يعيدون تصور الطريقة التي ستقوم المؤسسات من خلالها بهيكلة القوى العاملة لديها وتدريبها. وتكشف نتائج البحث أن الرؤساء التنفيذيين لشؤون الموارد البشرية يتوقعون إعادة نشر نحو ربع القوى العاملة لديهم في جميع أنحاء العالم وذلك بالتزامن مع نشر مؤسساتهم واعتمادها للقوى العاملة الرقمية.

وسلطت الدراسة الضوء على التركيز المتنامي على برامج إعادة التأهيل الخاص بالذكاء الاصطناعي ، إذ أظهرت أن أكثر من أربعة من أصل خمسة رؤساء تنفيذيين لشؤون الموارد البشرية يقومون أو يخططون لإعادة تأهيل العاملين لديهم ليكونوا أكثر تنافسية في السوق الذي يرسم وكلاء الذكاء الاصطناعي معالمه. كما يتفق معظم هؤلاء القادة على أن المهارات الناعمة مثل بناء العلاقات والتعاون، ستكون أكثر أهمية بالتزامن مع عمل القوى العاملة البشرية إلى جانب وكلاء الذكاء الاصطناعي.

واتفق قادة الموارد البشرية على أن القوى العاملة ستتكون خلال الأعوام الخمسة المقبلة من البشر والوكلاء الرقميين. وعلى الرغم من ذلك يرى 85% منهم أن مؤسساتهم لم تبدأ بعد بنشر الذكاء الاصطناعي الوكيل، فيما يعتقد 73% منهم أن الموظفين لا يدركون بعد كيف ستؤثر القوى العاملة الرقمية على وظائفهم. ومع إعادة رسم الذكاء الاصطناعي الوكيل لملامح بيئة العمل والمهارات اللازمة للنجاح، فإن معرفة كيف يضمن قادة الموارد البشرية مرونة المؤسسات تصبح أمراً على قدر كبير من الأهمية.