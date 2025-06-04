دراسة: ارتفاع مستويات اعتماد الذكاء الاصطناعي الوكيل بنحو 327% بحلول عام 2027
وسلطت الدراسة الضوء على التركيز المتنامي على برامج إعادة التأهيل الخاص بالذكاء الاصطناعي ، إذ أظهرت أن أكثر من أربعة من أصل خمسة رؤساء تنفيذيين لشؤون الموارد البشرية يقومون أو يخططون لإعادة تأهيل العاملين لديهم ليكونوا أكثر تنافسية في السوق الذي يرسم وكلاء الذكاء الاصطناعي معالمه. كما يتفق معظم هؤلاء القادة على أن المهارات الناعمة مثل بناء العلاقات والتعاون، ستكون أكثر أهمية بالتزامن مع عمل القوى العاملة البشرية إلى جانب وكلاء الذكاء الاصطناعي.
واتفق قادة الموارد البشرية على أن القوى العاملة ستتكون خلال الأعوام الخمسة المقبلة من البشر والوكلاء الرقميين. وعلى الرغم من ذلك يرى 85% منهم أن مؤسساتهم لم تبدأ بعد بنشر الذكاء الاصطناعي الوكيل، فيما يعتقد 73% منهم أن الموظفين لا يدركون بعد كيف ستؤثر القوى العاملة الرقمية على وظائفهم. ومع إعادة رسم الذكاء الاصطناعي الوكيل لملامح بيئة العمل والمهارات اللازمة للنجاح، فإن معرفة كيف يضمن قادة الموارد البشرية مرونة المؤسسات تصبح أمراً على قدر كبير من الأهمية.
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