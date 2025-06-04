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السماح باستيراد عدد من السلع الصناعية من سوريا

السماح باستيراد عدد من السلع الصناعية من سوريا

2025-06-04 05:08:48
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 4 حزيران (بترا) - قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، السماح باستيراد عدد من السلع الصناعية من سوريا بموجب رخص استيراد، عبر استثناء عدد من البنود الجمركية المحظورة وفقًا لقرارات سابقة، وإدراجها ضمن قائمة السلع التي تحتاج إلى رخص، والصادرة وفقًا للقرار رقم (9)، وذلك اعتبارًا من السابع من شهر أيار الماضي.
وتضمنت البنود الجمركية كلاً من: مراوح الطاولة أو الأرض أو الجدران أو النوافذ أو السقوف ذات المحرك الكهربائي المندمج بقدرة 125 واط، والأجهزة الحرارية الكهربائية لتجفيف الشعر، وآلات وأجهزة لتحضير اللحوم أو الطيور، وطواحين وخلاطات المأكولات كعصارات الفواكه أو الخضر للاستعمال المنزلي بمحرك كهربائي مدمج، ودبس التمر، وآلات وأجهزة لتنظيف أو تصنيف أو فرز البيض أو الفواكه أو غيرها من المحاصيل الزراعية، وآلات وأجهزة لتحضير الفواكه أو الثمار القشرية أو الخضر.
كما تضمنت البنود أيضًا أجهزة تعقيم طبية أو جراحية أو مخبرية، والزيتون المحفوظ مؤقتًا وغير صالح للاستهلاك المباشر، وخضر أخرى متجانسة محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك أو السكر، غير مجمدة، بالإضافة إلى الخيار، والقثاء، والخيار الصغير المحفوظ مؤقتًا وغير صالح للاستهلاك المباشر.
--(بترا)
ع ن/ ع ط
04/06/2025 11:50:04

MENAFN04062025000117011021ID1109634894

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