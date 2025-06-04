السماح باستيراد عدد من السلع الصناعية من سوريا
عمان 4 حزيران (بترا) - قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، السماح باستيراد عدد من السلع الصناعية من سوريا بموجب رخص استيراد، عبر استثناء عدد من البنود الجمركية المحظورة وفقًا لقرارات سابقة، وإدراجها ضمن قائمة السلع التي تحتاج إلى رخص، والصادرة وفقًا للقرار رقم (9)، وذلك اعتبارًا من السابع من شهر أيار الماضي.
وتضمنت البنود الجمركية كلاً من: مراوح الطاولة أو الأرض أو الجدران أو النوافذ أو السقوف ذات المحرك الكهربائي المندمج بقدرة 125 واط، والأجهزة الحرارية الكهربائية لتجفيف الشعر، وآلات وأجهزة لتحضير اللحوم أو الطيور، وطواحين وخلاطات المأكولات كعصارات الفواكه أو الخضر للاستعمال المنزلي بمحرك كهربائي مدمج، ودبس التمر، وآلات وأجهزة لتنظيف أو تصنيف أو فرز البيض أو الفواكه أو غيرها من المحاصيل الزراعية، وآلات وأجهزة لتحضير الفواكه أو الثمار القشرية أو الخضر.
كما تضمنت البنود أيضًا أجهزة تعقيم طبية أو جراحية أو مخبرية، والزيتون المحفوظ مؤقتًا وغير صالح للاستهلاك المباشر، وخضر أخرى متجانسة محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك أو السكر، غير مجمدة، بالإضافة إلى الخيار، والقثاء، والخيار الصغير المحفوظ مؤقتًا وغير صالح للاستهلاك المباشر.
--(بترا)
ع ن/ ع ط
04/06/2025 11:50:04
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