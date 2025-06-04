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نادي الاتحاد يعيّن دينتسو سبورتس الدولية Dentsu Sports International وميركل Merkle لقيادة تحوله الرقمي الشامل
(MENAFN- dentsu) 27 مايو 2025
جدة، المملكة العربية السعودية – أعلن نادي الاتحاد، أحد أعرق الأندية وأكثرها تتويجًا في كرة القدم السعودية، عن تعيين دينتسو سبورتس الدولية Dentsu Sports International (DSI) وميركل Merkle، الشركة المتخصصة في إدارة تجارب العملاء والتابعة لمجموعة دينتسو، كشركاء استراتيجيين لقيادة عملية التحول الرقمي الشامل للنادي.
بعد موسم ناجح في دوري روشن السعودي، ينطلق نادي الاتحاد نحو مرحلة جديدة وطموحة تهدف إلى تعزيز التواصل مع جماهيره عبر تجديد شامل للبنية التحتية الرقمية ومنصات البيانات. على مدى 12 شهرًا، سيعمل كل من DSI وMerkle بالتعاون مع مجموعة من أفضل الخبراء في القطاع لإعادة تصور منظومة إدارة علاقات الجماهير (CRM)، والموقع الإلكتروني، والتطبيق المحمول، والمنصات الرقمية الخاصة بالنادي.
سيثمر هذا التحول منظومة رقمية متكاملة ومتعددة اللغات والرياضات، مصمّمة لتقديم تجربة سلسة، مترابطة، وشخصية بدرجة عالية لجماهير نادي الاتحاد في جميع أنحاء العالم.
وقال طارق داعوق، الرئيس التنفيذي لشركة دينتسو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:
"نفخر بدعم أحد أعرق الأندية السعودية في هذه الخطوة الجريئة نحو تعزيز حضوره العالمي. هذه الشراكة تجسّد التزامنا بدعم رموز المنطقة للاستفادة من قوة البيانات، والإبداع، والتكنولوجيا للتواصل مع أجيال جديدة من الجماهير عبر الحدود."
وأضاف كيران موريسون، رئيس قسم الرقمنة والعضويات في نادي الاتحاد:
"رؤيتنا هي بناء منظومة رقمية تعكس حجم طموحاتنا، عالمية في انتشارها، لكن متجذّرة في شغف جماهيرنا. ومن خلال شراكتنا مع DSI وMerkle، سوف نُعزز قدراتنا على فهم جمهورنا بشكل أعمق، وخدمتهم بأساليب أكثر تأثيرًا، وبناء ولاء مستدام في كل سوق نصل إليه."
يهدف هذا التحول الاستراتيجي في تمكين النادي من التواصل المباشر مع جماهيره، وفهم سلوكياتهم وتفضيلاتهم بشكل أدق، وفتح آفاق جديدة في مجالات المحتوى، والتجارة، وبرامج الولاء عبر مختلف القنوات. ويمثل المشروع بداية مرحلة جديدة من الابتكار والطموح العالمي لنادي الاتحاد، تتماشى مع رؤية المملكة الأوسع في الريادة الرقمية والتميّز الرياضي.
جدة، المملكة العربية السعودية – أعلن نادي الاتحاد، أحد أعرق الأندية وأكثرها تتويجًا في كرة القدم السعودية، عن تعيين دينتسو سبورتس الدولية Dentsu Sports International (DSI) وميركل Merkle، الشركة المتخصصة في إدارة تجارب العملاء والتابعة لمجموعة دينتسو، كشركاء استراتيجيين لقيادة عملية التحول الرقمي الشامل للنادي.
بعد موسم ناجح في دوري روشن السعودي، ينطلق نادي الاتحاد نحو مرحلة جديدة وطموحة تهدف إلى تعزيز التواصل مع جماهيره عبر تجديد شامل للبنية التحتية الرقمية ومنصات البيانات. على مدى 12 شهرًا، سيعمل كل من DSI وMerkle بالتعاون مع مجموعة من أفضل الخبراء في القطاع لإعادة تصور منظومة إدارة علاقات الجماهير (CRM)، والموقع الإلكتروني، والتطبيق المحمول، والمنصات الرقمية الخاصة بالنادي.
سيثمر هذا التحول منظومة رقمية متكاملة ومتعددة اللغات والرياضات، مصمّمة لتقديم تجربة سلسة، مترابطة، وشخصية بدرجة عالية لجماهير نادي الاتحاد في جميع أنحاء العالم.
وقال طارق داعوق، الرئيس التنفيذي لشركة دينتسو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:
"نفخر بدعم أحد أعرق الأندية السعودية في هذه الخطوة الجريئة نحو تعزيز حضوره العالمي. هذه الشراكة تجسّد التزامنا بدعم رموز المنطقة للاستفادة من قوة البيانات، والإبداع، والتكنولوجيا للتواصل مع أجيال جديدة من الجماهير عبر الحدود."
وأضاف كيران موريسون، رئيس قسم الرقمنة والعضويات في نادي الاتحاد:
"رؤيتنا هي بناء منظومة رقمية تعكس حجم طموحاتنا، عالمية في انتشارها، لكن متجذّرة في شغف جماهيرنا. ومن خلال شراكتنا مع DSI وMerkle، سوف نُعزز قدراتنا على فهم جمهورنا بشكل أعمق، وخدمتهم بأساليب أكثر تأثيرًا، وبناء ولاء مستدام في كل سوق نصل إليه."
يهدف هذا التحول الاستراتيجي في تمكين النادي من التواصل المباشر مع جماهيره، وفهم سلوكياتهم وتفضيلاتهم بشكل أدق، وفتح آفاق جديدة في مجالات المحتوى، والتجارة، وبرامج الولاء عبر مختلف القنوات. ويمثل المشروع بداية مرحلة جديدة من الابتكار والطموح العالمي لنادي الاتحاد، تتماشى مع رؤية المملكة الأوسع في الريادة الرقمية والتميّز الرياضي.
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