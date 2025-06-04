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فريق أبوظبي يسجل رقماً قياسياً عالمياً في سباق بافيافينيسيا للزوارق السريعة

فريق أبوظبي يسجل رقماً قياسياً عالمياً في سباق بافيافينيسيا للزوارق السريعة

2025-06-04 03:01:17
(MENAFN- Al-Bayan) سجّل فريق أبوظبي للزوارق السريعة رقماً قياسياً عالمياً جديداً في سباق بافيا - فينيسيا، أطول سباق نهرى للزوارق السريعة في العالم، بعد أن أكمل المتسابق الإيطالي جويدو كابيليني السباق بزمن قدره ساعة و41 دقيقة و54 ثانية، وبمتوسط سرعة بلغ 207.26 كيلومتراً في الساعة.

ويُعد الرقم الجديد إنجازاً غير مسبوق، حيث تجاوز الرقم القياسي السابق الذي سجله المتسابق الإيطالي دينو زانتيللي عام 2005 بمتوسط سرعة بلغ 203.34 كيلومتراً في الساعة.

وانطلق السباق أمس من مدينة بافيا في شمال إيطاليا، مروراً بمجرى نهر بو ، أطول نهر في البلاد ، وصولاً إلى مدينة فينيسيا، لمسافة تقارب 415 كيلومتراً، وسط تحديات ملاحية وبيئية معقدة تتطلب مهارات عالية في التحكم بالمركبات البحرية.

ويمثل هذا الإنجاز تتويجاً لمسيرة كابيليني، أحد أبرز المتسابقين في تاريخ الزوارق السريعة، الذي يشرف فنياً على فريق أبوظبي منذ عدة سنوات، وأسهم في تحقيقه لعدد من الألقاب العالمية.

ويعكس الإنجاز الجديد استمرار حضور الإمارات الفاعل في الساحة الرياضية العالمية، وترسيخ مكانتها في الرياضات البحرية عبر فرقها الوطنية التي تمثل الدولة في المحافل العالمية.

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