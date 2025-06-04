فريق أبوظبي يسجل رقماً قياسياً عالمياً في سباق بافيافينيسيا للزوارق السريعة

فريق أبوظبي يسجل رقماً قياسياً عالمياً في سباق بافيافينيسيا للزوارق السريعة
ويُعد الرقم الجديد إنجازاً غير مسبوق، حيث تجاوز الرقم القياسي السابق الذي سجله المتسابق الإيطالي دينو زانتيللي عام 2005 بمتوسط سرعة بلغ 203.34 كيلومتراً في الساعة.
وانطلق السباق أمس من مدينة بافيا في شمال إيطاليا، مروراً بمجرى نهر بو ، أطول نهر في البلاد ، وصولاً إلى مدينة فينيسيا، لمسافة تقارب 415 كيلومتراً، وسط تحديات ملاحية وبيئية معقدة تتطلب مهارات عالية في التحكم بالمركبات البحرية.
ويمثل هذا الإنجاز تتويجاً لمسيرة كابيليني، أحد أبرز المتسابقين في تاريخ الزوارق السريعة، الذي يشرف فنياً على فريق أبوظبي منذ عدة سنوات، وأسهم في تحقيقه لعدد من الألقاب العالمية.
ويعكس الإنجاز الجديد استمرار حضور الإمارات الفاعل في الساحة الرياضية العالمية، وترسيخ مكانتها في الرياضات البحرية عبر فرقها الوطنية التي تمثل الدولة في المحافل العالمية.
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