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زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب جزيرة سيرام الإندونيسية

زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب جزيرة سيرام الإندونيسية

2025-06-04 03:01:17
(MENAFN- Al-Bayan) ضرب زلزال بلغت قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر، اليوم، جزيرة سيرام في إندونيسيا.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، في بيان لها، أن مركز الزلزال كان على عمق 58 كيلومترا تحت سطح الأرض، مستبعدة احتمالية حدوث موجات مد عاتية“تسونامي”.

ولم تسجل حتى الآن أي خسائر بشرية أو أضرار مادية جسيمة جراء الزلزال، فيما تواصل السلطات المحلية متابعة التطورات.

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