ماسك يوجه انتقاداً لاذعاً لقانون ترامب للضرائب والإنفاق ويصفه بـالجريمة

ماسك يوجه انتقاداً لاذعاً لقانون ترامب للضرائب والإنفاق ويصفه بـالجريمة
ووجه ماسك انتقاده عبر منصته الاجتماعية إكس، وذلك بعد أيام فقط من توديعه في المكتب البيضاوي للرئيس ترامب، بمناسبة انتهاء عمله في الإدارة، حيث كان يقود وزارة الكفاءة الحكومية.
وكتب ماسك على: "أنا آسف، لكن لم أعد أتحمل. هذا القانون الإنفاقي الضخم والفاضح والمليء بالمحسوبيات هو جريمة مقززة. عار على من صوّت له: أنتم تعلمون أنكم ارتكبتم خطأ. أنتم تعلمون ذلك".
القانون المقترح، الذي أقره مجلس النواب ويجري مناقشته حاليا في مجلس الشيوخ، من شأنه أن يقلص الإعانات التي تستفيد منها شركة تسلا، وهي شركة السيارات الكهربائية التي يملكها ماسك.
وتبع ماسك انتقاده بتهديد موجه للجمهوريين، حيث كتب: "في نوفمبر من العام المقبل، سنقيل جميع السياسيين الذين خانوا الشعب الأمريكي"، في إشارة لانتخابات التجديد النصفي.
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