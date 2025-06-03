ماسك يوجه انتقاداً لاذعاً لقانون ترامب للضرائب والإنفاق ويصفه بـالجريمة

MENAFN - Al-Bayan) وجه إيلون ماسك انتقادا لاذعا إلى مشروع قانون التخفيضات الضريبية وتقليص الإنفاق الذي وصفه الرئيس دونالد ترامب بـ"القانون الكبير والجميل"، واصفا إياه بأنه "جريمة مقززة"، وذلك في تحد واضح لنفوذه السياسي واختبار لحدود تأثيره، حيث هاجم أبرز إنجاز تشريعي يسعى الجمهوريون لتحقيقه.

ووجه ماسك انتقاده عبر منصته الاجتماعية إكس، وذلك بعد أيام فقط من توديعه في المكتب البيضاوي للرئيس ترامب، بمناسبة انتهاء عمله في الإدارة، حيث كان يقود وزارة الكفاءة الحكومية.

وكتب ماسك على: "أنا آسف، لكن لم أعد أتحمل. هذا القانون الإنفاقي الضخم والفاضح والمليء بالمحسوبيات هو جريمة مقززة. عار على من صوّت له: أنتم تعلمون أنكم ارتكبتم خطأ. أنتم تعلمون ذلك".

القانون المقترح، الذي أقره مجلس النواب ويجري مناقشته حاليا في مجلس الشيوخ، من شأنه أن يقلص الإعانات التي تستفيد منها شركة تسلا، وهي شركة السيارات الكهربائية التي يملكها ماسك.

وتبع ماسك انتقاده بتهديد موجه للجمهوريين، حيث كتب: "في نوفمبر من العام المقبل، سنقيل جميع السياسيين الذين خانوا الشعب الأمريكي"، في إشارة لانتخابات التجديد النصفي.