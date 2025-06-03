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فلاي دبي تفتتح متجر سفر في الشارقة
(MENAFN- Al-Bayan) أطلقت فلاي دبي متجر سفر في مدينة الشارقة. وتعاونت فلاي دبي مع وكالة الشارقة الوطنية للسفريات والسياحة لافتتاح متجر سفرها الجديد، بهدف تعزيز خدماتها والراحة وسهولة الوصول لعملائها في المناطق الشمالية. ويتيح المركز للمسافرين خدمة إنجاز إجراءات السفر بالمدينة للمرة الأولى قبل الوصول إلى المبنى 2 بمطار دبي. ويمكن للعملاء حجز الرحلات، تعديل خطط السفر، واختيار باقات فلاي دبي للعطلات.
ويمكنهم تسجيل أمتعتهم، واستلام بطاقة الصعود للطائرة، واختيار المقاعد، قبل التوجه إلى المطار. ويتم تسليم الأمتعة قبل الرحلة بـ 24 ساعة وحتى 6 ساعات من موعد الإقلاع. ويفتح المتجر يومياً من 09 صباحاً وحتى 10 مساءً.
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