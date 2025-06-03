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فلاي دبي تفتتح متجر سفر في الشارقة

فلاي دبي تفتتح متجر سفر في الشارقة

2025-06-03 07:17:21
(MENAFN- Al-Bayan) أطلقت فلاي دبي متجر سفر في مدينة الشارقة. وتعاونت فلاي دبي مع وكالة الشارقة الوطنية للسفريات والسياحة لافتتاح متجر سفرها الجديد، بهدف تعزيز خدماتها والراحة وسهولة الوصول لعملائها في المناطق الشمالية. ويتيح المركز للمسافرين خدمة إنجاز إجراءات السفر بالمدينة للمرة الأولى قبل الوصول إلى المبنى 2 بمطار دبي. ويمكن للعملاء حجز الرحلات، تعديل خطط السفر، واختيار باقات فلاي دبي للعطلات.

ويمكنهم تسجيل أمتعتهم، واستلام بطاقة الصعود للطائرة، واختيار المقاعد، قبل التوجه إلى المطار. ويتم تسليم الأمتعة قبل الرحلة بـ 24 ساعة وحتى 6 ساعات من موعد الإقلاع. ويفتح المتجر يومياً من 09 صباحاً وحتى 10 مساءً.

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