مصطفى: المياه هي حقوق وطنية نسعى لتوفيرها من ناحية سيادية وتقديم خدمة أفضل للمواطنين

MENAFN - Palestine News Network ) رلم الله -PNN- أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى "أن المياه هي حقوق وطنية حيث نسعى لتوفيرها والحفاظ عليها من ناحية سيادية بإنهاء سيطرة الاحتلال على مصادرنا المائية، ومن ناحية أخرى تقديم خدمة أفضل للمواطنين والاستخدامات الأخرى التي لها علاقة بالتنمية الوطنية".

جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء في مكتبه برام الله، مع رئيس سلطة المياه زياد الميمي وطاقم السلطة لمتابعة سير العمل في تنفيذ مبادرة الارتقاء بالمنظومة التشريعية والمؤسساتية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية للمياه والصرف الصحي في فلسطين، بحضور عدد من الوزراء والجهات ذات العلاقة.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية تطوير قطاع المياه والسير بالإصلاحات اللازمة بما يصب في مصلحة وطننا وأبناء شعبنا، حيث يتابع سيادة الرئيس تقدم سير العمل في تطوير هذا القطاع نظرا لأثره المباشر على الاقتطاعات المالية من المقاصة وزيادة توفير المياه للمواطنين، وبذل المزيد من الإجراءات لوقف هدر واستنزاف المال العام.

وقدم طاقم سلطة المياه عرضا لأهم التدخلات والمشاريع الاستراتيجية التي تعتبر أولويات عمل سلطة المياه للسنوات (2025-2026)، من خلال مبادرة تتكون من 5 مكونات، والهادفة إلى دعم وتعزيز صمود أبناء شعبنا، من حيث تحقيق الاستقرار المالي لمؤسسات قطاع المياه، وبما يشمل تقليل الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة مقابل معالجة المياه العادمة العابرة للداخل، وتنفيذ برنامج إصلاح وتطوير أداء المؤسسات، إضافة إلى تطوير الخدمة المقدمة للمواطن من خلال تطوير المصادر وتطوير البنية التحتية، خاصة للتجمعات غير المخدومة بالشبكات أو تلك التي بحاجة إلى توفير مصادر مائية.

ويركز المكون الأول على تطوير مستدام للمصادر المائية عبر زيادة كمية المياه المتاحة من مصادر محلية والمشتراة كتجهيز آبار جديدة وتأهيل آبار الضفة الغربية، وتطوير البنية التحتية لتنفيذ خط ناقل بيت لحم وخط ناقل العيزرية ومشروع محطة ضخ بيت اكسا.

أما المكون الثاني فيهدف لتحسين جودة وموثوقية خدمات تزويد المياه وضمان العدالة في توزيعها ورفع كفاءة أنظمة التوزيع، من خلال استكمال تأهيل شبكة مياه داخلية لمدينة يطا (المرحلة الثانية)، ومشروع نقاط الربط وتزويد المياه بالجملة (رام الله)، ومشروع نقاط الربط وتزويد المياه بالجملة (جنين).

وتضمن المكون الثالث تحسين بنية وخدمات الصرف الصحي ومعالجة المياه العادمة وزيادة استخدام المياه المعالجة، من خلال استكمال برنامج إدارة المياه العادمة في الخليل، ومشروع صرف صحي رام الله، ومشروع صرف صحي دورا، ومشروع صرف صحي عين جريوت، ومشروع صرف صحي طولكرم وإنتاج الطاقة المتجددة، ومشروع تطوير محطة تنقية البيرة لمياه الصرف الصحي ونقل المياه المعالجة إلى العوجا لإعادة استخدامها في الزراعة وتوليد الطاقة.

أما المكون الرابع فيهدف إلى خلق بيئة فاعلة للمساهمة في تخفيض الأعباء المالية التي تتحملها الحكومة في دعم قطاع المياه والصرف الصحي، من خلال هيكلة مؤسسات قطاع المياه المختلفة بما يتناغم وقانون المياه الفلسطيني الجديد، وتفعيل شركة المياه الوطنية، وإنشاء مرفق جنين، وإنشاء مرفق يطا، وإعداد مسودة نظام الشراكة مع القطاع الخاص، وإعداد مسودة نظام تعرفة المياه الزراعية، وإعداد مسودة نظام حوافز الأداء لمقدمي خدمات المياه.

وتضمن المكون الخامس التطوير المؤسسي ورفع كفاءة وحوكمة قطاع المياه، برفع عدد مقدمي خدمات المياه التي لها دفع مسبق، ورفع كفاءة التحصيل، وخفض نسبة التعديات والخسائر، والعديد من الإجراءات الإصلاحية الأخرى.

من جانبه، أكد الميمي أن المبادرة تعتمد على عدة أمور من ضمنها تطوير مصادر المياه في فلسطين من خلال حفر آبار جديدة في مناطق تعاني من شح المياه، وتطوير بئر جنزور وبئر السموع، بالإضافة لزيادة كمية المياه خلال إنشاء شبكات مياه جديدة وتقليل الفاقد، ووقف التعديات خاصة في محافظتي الخليل وجنين، ما سيؤدي إلى زيادة المياه المتاحة للمواطنين، والعمل على معالجة التلوث من خلال إقامة محطات معالجة مياه الصرف الصحي