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الجاسر يشيد بنجاح اكتتاب طيران ناس
(MENAFN- Al Watan) قال وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران، المهندس صالح الجاسر، إن طرح أول شركة طيران سعودية في سوق الأسهم، وبنسب تغطية مالية كبيرة للاكتتاب؛ يعكس حجم النمو والثقة العالية نحو مستقبل اقتصاديات قطاع النقل الجوي السعودي، الذي يشهد حاليًا وبدعم القيادة الرشيدة؛ تطورات بارزة وتحولات غير مسبوقة في معدلات النمو السنوي، وزيادة الحركة الجوية ومعدلات الربط الجوي، وكذلك حجم الاستثمارات الضخمة في البنى التحتية.
وهنأ الوزير الجاسر، في تغريدة له على منصة (إكس)، طيران ناس على نجاح الاكتتاب والإدراج، مؤكدًا في الوقت ذاته أن قطاع الطيران بالمملكة سيواصل تعزيز دوره التنموي لدعم الاقتصاد الوطني، وتوسيع آفاق الاستثمار والنمو، بالشراكة مع القطاع الخاص، وفق المستهدفات الطموحة للإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ورؤية 2030.
وهنأ الوزير الجاسر، في تغريدة له على منصة (إكس)، طيران ناس على نجاح الاكتتاب والإدراج، مؤكدًا في الوقت ذاته أن قطاع الطيران بالمملكة سيواصل تعزيز دوره التنموي لدعم الاقتصاد الوطني، وتوسيع آفاق الاستثمار والنمو، بالشراكة مع القطاع الخاص، وفق المستهدفات الطموحة للإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ورؤية 2030.
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