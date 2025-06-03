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الجاسر يشيد بنجاح اكتتاب طيران ناس

الجاسر يشيد بنجاح اكتتاب طيران ناس

2025-06-03 02:21:15
(MENAFN- Al Watan) قال وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران، المهندس صالح الجاسر، إن طرح أول شركة طيران سعودية في سوق الأسهم، وبنسب تغطية مالية كبيرة للاكتتاب؛ يعكس حجم النمو والثقة العالية نحو مستقبل اقتصاديات قطاع النقل الجوي السعودي، الذي يشهد حاليًا وبدعم القيادة الرشيدة؛ تطورات بارزة وتحولات غير مسبوقة في معدلات النمو السنوي، وزيادة الحركة الجوية ومعدلات الربط الجوي، وكذلك حجم الاستثمارات الضخمة في البنى التحتية.
وهنأ الوزير الجاسر، في تغريدة له على منصة (إكس)، طيران ناس على نجاح الاكتتاب والإدراج، مؤكدًا في الوقت ذاته أن قطاع الطيران بالمملكة سيواصل تعزيز دوره التنموي لدعم الاقتصاد الوطني، وتوسيع آفاق الاستثمار والنمو، بالشراكة مع القطاع الخاص، وفق المستهدفات الطموحة للإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ورؤية 2030.

MENAFN03062025000089011017ID1109632011

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