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جمبو تطلق بطولة الألعاب جيم أون في مول الإمارات مع مجموعة جوائز بقيمة 275,000 درهم إماراتي
(MENAFN- Gambit Communications HQ) • تُعد فعالية الألعاب جيم أون: تفوَّق. اصمد. العب الأبرز من نوعها في دبي، حيث تُقام في مول الإمارات وتستقبل عشاق الألعاب من جميع المستويات، مع جوائز أسبوعية للفائزين ولأصحاب المراكز الأولى على لوحة المتصدرين
• تتيح الفعالية أجواء لا تُنسى في عالم الألعاب هذا الصيف لغاية 22 يونيو يمكن التسجيل للمشاركة من خلال gameon.jumbo.ae، وتوفر جمبو جميع التجهيزات اللازمة
• توفر جمبو لجميع عملائها أجواء احتفالية مميزة في عيد الأضحى المبارك، من خلال ضمان أفضل الأسعار، واسترداد نقدي حصري من البنوك، وخطط تقسيط مرنة متوفرة في مختلف متاجر العلامة في الإمارات
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 03 يونيو 2025: كشفت جمبو للإلكترونيات، الشركة الرائدة في مجال الأجهزة الإلكترونية والمنزلية في الإمارات، عن إطلاق فعالية جيم أون، التي توفر أجواء مشوقة لمحبي الألعاب في المتجر الرئيسي للعلامة ضمن مول الإمارات. وتشكل الفعالية، التي تستمر لغاية 22 يونيو 2025، الوجهة الأبرز لعشّاق الألعاب على اختلاف مستوياتهم، من اللاعبين العاديين إلى المحترفين، سواء على أجهزة الكونسول أو الحواسيب المحمولة. وتوفر جيم أون، التي تنظّمها جمبو للإلكترونيات، جوائز بقيمة 275,000 درهم إماراتي.
وتحوّل الفعالية، التي تقام تحت شعار تفوَّق. اصمد. العب، متجر جمبو إلى ساحة ألعاب مفعمة بالتشويق، متيحةً لعشاق الألعاب الاستمتاع بتحديات يومية، واستكشاف أحدث الألعاب وأشهرها، والفوز بجوائز وهدايا مميزة. وسيشكل متجر العلامة وجهة لا تُفوت لمحبي الألعاب في دولة الإمارات.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال فيكاس تشادا، الرئيس التنفيذي لشركة جمبو للإلكترونيات: بالنسبة لنا في جمبو للإلكترونيات، تُعدّ الألعاب جزءاً أساسياً من رؤيتنا. ومن خلال فعاليات مثل جيم أون، نُعزّز علاقتنا مع مجتمع اللاعبين في مختلف أنحاء الإمارات على نحو أعمق وأكثر تأثيراً. وبصفتنا من روّاد تجارة ألعاب الفيديو في المنطقة، نفخر بتقديم أحدث التقنيات إلى جانب تجارب استثنائية لا تُنسى لعشّاق الألعاب. ونتطلّع إلى استقبال الجميع في متجر جمبو، بمختلف الأعمار ومستويات المهارة.
يقدّم متجر جمبو في مول الإمارات تجربة ألعاب متكاملة عبر مناطق مخصصة لألعاب Fortnite، وCounter-Strike 2، وCall of Duty: Warzone، وEA FC 25. وتضم الفعالية مجموعة متنوعة من أنماط اللعب، من القنص على الحواسيب المحمولة إلى الهجوم في مباريات PS5، مع مساحة مفتوحة وتحديات متاحة لجميع المشاركين. وتُخصّص ثلاث محاولات لكل لعبة لتسجيل أعلى نتيجة، ثم تُوثّق النقاط لدى المشرف في الموقع لإدراجها على لوحة المتصدرين المباشرة.
وتوفّر الفعالية جميع تجهيزات اللعب في الموقع، بما في ذلك أجهزة PS5 وأحدث الحواسيب المحمولة المخصّصة للألعاب. ويمكن التسجيل بسهولة عبر الموقع الإلكتروني gameon.jumbo.ae، ثم الحضور إلى الموقع للاستمتاع بالأجواء التنافسية.
وفي كل أسبوع، يحصل أفضل أربعة لاعبين في كل لعبة على لوحة المتصدرين الأسبوعية على جوائز ممتعة مثل سمّاعات الرأس وإكسسوارات الألعاب. أما أصحاب المراكز الستة عشر الأولى في الترتيب العام عبر جميع الألعاب، فيفوزون بجوائز كبرى تشمل حواسيب محمولة مخصّصة للألعاب، وشاشات ألعاب، وملحقات، ومجموعات ألعاب متكاملة. بالإضافة إلى ذلك، كل من يشتري حاسوب ألعاب محمول من جمبو حتى 22 يونيو سيحصل على مجموعة ألعاب حصرية بقيمة 299 أو 700 درهم إماراتي، حسب الطراز، وذلك حتى نفاد الكمية.
وسواء كان الهدف تحقيق الصدارة، أو استكشاف أحدث المعدات، أو ببساطة الاستمتاع بأجواء التشويق، تمثّل فعالية جيم أون ملامح مشهد الألعاب في دبي بكل ما يحمله من تنوّع وتفاعل، لتوفر تجربة تنافسية لا تُفوت وأجواء مميزة لجميع عشاق الألعاب.
عيد مبارك مع ضمان أفضل الأسعار
احتفالاً بعيد الأضحى المبارك، تُطلق جمبو حملة عيد مبارك مع ضمان أفضل الأسعار، والتي تستمر من 2 ولغاية 8 يونيو 2025، والمتاحة في جميع فروع العلامة وعبر موقعها الإلكتروني jumbo.ae. وتضمن الحملة للعملاء الحصول على أقل الأسعار في السوق من خلال مطابقة عروض المنافسين على المنتجات المؤهلة. كما توفّر جمبو عروضاً مصرفية حصرية تشمل استرداداً نقدياً بنسبة 10% (حتى 200 درهم إماراتي) عند الشراء ببطاقات الائتمان من مصرف الإمارات الإسلامي ومصرف الشارقة الإسلامي، بالإضافة إلى خطط تقسيط ميسّرة بالتعاون مع بنك المشرق، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف الإمارات الإسلامي، وديم للتمويل. تُطبق الشروط والأحكام. للاطّلاع على التفاصيل الكاملة، يُرجى زيارة:
• تتيح الفعالية أجواء لا تُنسى في عالم الألعاب هذا الصيف لغاية 22 يونيو يمكن التسجيل للمشاركة من خلال gameon.jumbo.ae، وتوفر جمبو جميع التجهيزات اللازمة
• توفر جمبو لجميع عملائها أجواء احتفالية مميزة في عيد الأضحى المبارك، من خلال ضمان أفضل الأسعار، واسترداد نقدي حصري من البنوك، وخطط تقسيط مرنة متوفرة في مختلف متاجر العلامة في الإمارات
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 03 يونيو 2025: كشفت جمبو للإلكترونيات، الشركة الرائدة في مجال الأجهزة الإلكترونية والمنزلية في الإمارات، عن إطلاق فعالية جيم أون، التي توفر أجواء مشوقة لمحبي الألعاب في المتجر الرئيسي للعلامة ضمن مول الإمارات. وتشكل الفعالية، التي تستمر لغاية 22 يونيو 2025، الوجهة الأبرز لعشّاق الألعاب على اختلاف مستوياتهم، من اللاعبين العاديين إلى المحترفين، سواء على أجهزة الكونسول أو الحواسيب المحمولة. وتوفر جيم أون، التي تنظّمها جمبو للإلكترونيات، جوائز بقيمة 275,000 درهم إماراتي.
وتحوّل الفعالية، التي تقام تحت شعار تفوَّق. اصمد. العب، متجر جمبو إلى ساحة ألعاب مفعمة بالتشويق، متيحةً لعشاق الألعاب الاستمتاع بتحديات يومية، واستكشاف أحدث الألعاب وأشهرها، والفوز بجوائز وهدايا مميزة. وسيشكل متجر العلامة وجهة لا تُفوت لمحبي الألعاب في دولة الإمارات.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال فيكاس تشادا، الرئيس التنفيذي لشركة جمبو للإلكترونيات: بالنسبة لنا في جمبو للإلكترونيات، تُعدّ الألعاب جزءاً أساسياً من رؤيتنا. ومن خلال فعاليات مثل جيم أون، نُعزّز علاقتنا مع مجتمع اللاعبين في مختلف أنحاء الإمارات على نحو أعمق وأكثر تأثيراً. وبصفتنا من روّاد تجارة ألعاب الفيديو في المنطقة، نفخر بتقديم أحدث التقنيات إلى جانب تجارب استثنائية لا تُنسى لعشّاق الألعاب. ونتطلّع إلى استقبال الجميع في متجر جمبو، بمختلف الأعمار ومستويات المهارة.
يقدّم متجر جمبو في مول الإمارات تجربة ألعاب متكاملة عبر مناطق مخصصة لألعاب Fortnite، وCounter-Strike 2، وCall of Duty: Warzone، وEA FC 25. وتضم الفعالية مجموعة متنوعة من أنماط اللعب، من القنص على الحواسيب المحمولة إلى الهجوم في مباريات PS5، مع مساحة مفتوحة وتحديات متاحة لجميع المشاركين. وتُخصّص ثلاث محاولات لكل لعبة لتسجيل أعلى نتيجة، ثم تُوثّق النقاط لدى المشرف في الموقع لإدراجها على لوحة المتصدرين المباشرة.
وتوفّر الفعالية جميع تجهيزات اللعب في الموقع، بما في ذلك أجهزة PS5 وأحدث الحواسيب المحمولة المخصّصة للألعاب. ويمكن التسجيل بسهولة عبر الموقع الإلكتروني gameon.jumbo.ae، ثم الحضور إلى الموقع للاستمتاع بالأجواء التنافسية.
وفي كل أسبوع، يحصل أفضل أربعة لاعبين في كل لعبة على لوحة المتصدرين الأسبوعية على جوائز ممتعة مثل سمّاعات الرأس وإكسسوارات الألعاب. أما أصحاب المراكز الستة عشر الأولى في الترتيب العام عبر جميع الألعاب، فيفوزون بجوائز كبرى تشمل حواسيب محمولة مخصّصة للألعاب، وشاشات ألعاب، وملحقات، ومجموعات ألعاب متكاملة. بالإضافة إلى ذلك، كل من يشتري حاسوب ألعاب محمول من جمبو حتى 22 يونيو سيحصل على مجموعة ألعاب حصرية بقيمة 299 أو 700 درهم إماراتي، حسب الطراز، وذلك حتى نفاد الكمية.
وسواء كان الهدف تحقيق الصدارة، أو استكشاف أحدث المعدات، أو ببساطة الاستمتاع بأجواء التشويق، تمثّل فعالية جيم أون ملامح مشهد الألعاب في دبي بكل ما يحمله من تنوّع وتفاعل، لتوفر تجربة تنافسية لا تُفوت وأجواء مميزة لجميع عشاق الألعاب.
عيد مبارك مع ضمان أفضل الأسعار
احتفالاً بعيد الأضحى المبارك، تُطلق جمبو حملة عيد مبارك مع ضمان أفضل الأسعار، والتي تستمر من 2 ولغاية 8 يونيو 2025، والمتاحة في جميع فروع العلامة وعبر موقعها الإلكتروني jumbo.ae. وتضمن الحملة للعملاء الحصول على أقل الأسعار في السوق من خلال مطابقة عروض المنافسين على المنتجات المؤهلة. كما توفّر جمبو عروضاً مصرفية حصرية تشمل استرداداً نقدياً بنسبة 10% (حتى 200 درهم إماراتي) عند الشراء ببطاقات الائتمان من مصرف الإمارات الإسلامي ومصرف الشارقة الإسلامي، بالإضافة إلى خطط تقسيط ميسّرة بالتعاون مع بنك المشرق، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف الإمارات الإسلامي، وديم للتمويل. تُطبق الشروط والأحكام. للاطّلاع على التفاصيل الكاملة، يُرجى زيارة:
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