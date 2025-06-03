403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الحمراء العقارية تحصد التصنيف الماسي ضمن مبادرة "المول المعزز للصحة" الوطنية في الكويت
(MENAFN- TRACCS) مدينة الكويت، 3يونيو 2025 – تسعد شركة الحمراء العقارية، بحصول مركز الحمراء للتسوق على التصنيف الماسي، وهو أعلى تصنيف تمنحه وزارة الصحة ضمن مبادرة "المول المعزز للصحة"، وذلك بعد نيلها نسبة تقييم بلغت 94%، لتؤكد بذلك ريادتها في توفير بيئة تجارية تدعم مفاهيم الصحة والاستدامة وجودة الحياة. كما تم منح الحمراء ثلاث ميداليات تقديرية من الوزارة عن فئات: تعزيز النشاط البدني، ودعم الفئات المجتمعية، والاستدامة البيئية.
وتُعد هذه المبادرة الوطنية الأولى من نوعها في المنطقة، وتشرف عليها وزارة الصحة ممثلة بمكتب المدن الصحية بدعم من منظمة الصحة العالمية ومجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، بهدف تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص نحو بيئة مجتمعية صحية وآمنة.
وقد قامت اللجنة المعتمدة من وزارة الصحة بزيارة ميدانية شملت مرافق برج الحمراء ومركز التسوق، ومناطق الخدمات اللوجستية، حيث اطّلعت على المبادرات الصحية والأنظمة المعتمدة على أرض الواقع، بما في ذلك الفعاليات المجتمعية، والتصميم العمراني المستدام، والبرامج التوعوية الهادفة.
وبهذه المناسبة، صرّح السيد عبد العزيز الضويحي، مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في شركة الحمراء العقارية: "يمثل حصولنا على التصنيف الماسي محطة مهمة لفريق الحمراء، ويعكس التزامنا بدمج مفاهيم الصحة والرفاهية في صميم عملياتنا التشغيلية. من خلال المبادرات والبرامج المجتمعية المتنوعة، نعمل على توفير تجربة تجارية وصحية متكاملة لزوارنا وشركائنا."
وجاء التقييم بناءً على عدد من العناصر الرئيسية، أبرزها تنظيم الفعاليات الرياضية مثل مبادرة "سباق القمة" و"واكاثون الحمراء"، وتوفير المرافق لممارسة الرياضة، إضافة إلى الاهتمام بالفئات المجتمعية كافة، بما في ذلك النساء وكبار السن وذوي الهمم.
تلتزم شركة الحمراء العقارية على تنفيذ المبادرات الرائدة لترسيخ مفاهيم الاستدامة والممارسات الصحية من خلال المساهمة في نشر الوعي حول هذه المفاهيم، وتتبنى الشركة ممارسات البناء الأخضر، والهندسة المعمارية الصديقة للبيئة. كذلك، تسعى الشركة لتشكيل مستقبلٍ يتكامل ويتناغم فيه التصميم الحديث والمسؤولية البيئية والصحية. ويعكس هذا الالتزام رؤية الشركة للارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز دورها كمستثمرٍ ومطوّرٍ يسهم في تطوير القطاع العقاري، من خلال خدماتٍ ومرافق حصرية ومتميّزة تترك أثراً إيجابياً ومستداماً.
ويؤكد هذا الإنجاز مكانة الحمراء كمؤسسة عقارية رائدة تتجاوز حدود التشغيل العقاري التقليدي، نحو خلق بيئة تجارية تحفّز أنماط الحياة الصحية، وتُرسّخ معايير جديدة للتميز في قطاع مراكز الأعمال والتسوق في الكويت.
وتُعد هذه المبادرة الوطنية الأولى من نوعها في المنطقة، وتشرف عليها وزارة الصحة ممثلة بمكتب المدن الصحية بدعم من منظمة الصحة العالمية ومجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، بهدف تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص نحو بيئة مجتمعية صحية وآمنة.
وقد قامت اللجنة المعتمدة من وزارة الصحة بزيارة ميدانية شملت مرافق برج الحمراء ومركز التسوق، ومناطق الخدمات اللوجستية، حيث اطّلعت على المبادرات الصحية والأنظمة المعتمدة على أرض الواقع، بما في ذلك الفعاليات المجتمعية، والتصميم العمراني المستدام، والبرامج التوعوية الهادفة.
وبهذه المناسبة، صرّح السيد عبد العزيز الضويحي، مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في شركة الحمراء العقارية: "يمثل حصولنا على التصنيف الماسي محطة مهمة لفريق الحمراء، ويعكس التزامنا بدمج مفاهيم الصحة والرفاهية في صميم عملياتنا التشغيلية. من خلال المبادرات والبرامج المجتمعية المتنوعة، نعمل على توفير تجربة تجارية وصحية متكاملة لزوارنا وشركائنا."
وجاء التقييم بناءً على عدد من العناصر الرئيسية، أبرزها تنظيم الفعاليات الرياضية مثل مبادرة "سباق القمة" و"واكاثون الحمراء"، وتوفير المرافق لممارسة الرياضة، إضافة إلى الاهتمام بالفئات المجتمعية كافة، بما في ذلك النساء وكبار السن وذوي الهمم.
تلتزم شركة الحمراء العقارية على تنفيذ المبادرات الرائدة لترسيخ مفاهيم الاستدامة والممارسات الصحية من خلال المساهمة في نشر الوعي حول هذه المفاهيم، وتتبنى الشركة ممارسات البناء الأخضر، والهندسة المعمارية الصديقة للبيئة. كذلك، تسعى الشركة لتشكيل مستقبلٍ يتكامل ويتناغم فيه التصميم الحديث والمسؤولية البيئية والصحية. ويعكس هذا الالتزام رؤية الشركة للارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز دورها كمستثمرٍ ومطوّرٍ يسهم في تطوير القطاع العقاري، من خلال خدماتٍ ومرافق حصرية ومتميّزة تترك أثراً إيجابياً ومستداماً.
ويؤكد هذا الإنجاز مكانة الحمراء كمؤسسة عقارية رائدة تتجاوز حدود التشغيل العقاري التقليدي، نحو خلق بيئة تجارية تحفّز أنماط الحياة الصحية، وتُرسّخ معايير جديدة للتميز في قطاع مراكز الأعمال والتسوق في الكويت.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
صعود الأسهم وتراجع الذهب وسط مؤشرات فنية إيجابية
دبي لصناعات الطيران توقع صفقة قرض بقيمة 300 مليون دولار
يهدف الى التعاون الدولي في مجال الطاقة ودعم المبادرات العالمية وزير النفط والبيئة يفتتح مؤتمر الشرق الأوسط للبترول والغاز في نسخته الثانية والثلاثين
يورو سيستمز تقود موجة التحوّل نحو الحياة الذكية في الخليج عبر حلول أتمتة متقدمة للمنازل
عين على القدس يناقش تجاوزات الاحتلال في الأقصى ومحاولتهم السيطرة عليه
مجموعة إيليت توسّع محفظتها في قطاع السيارات بإطلاق "آرت إيليت لتأجير السيارات"