أبو داود ينسحب من برنامج علي نوري على الهواء مباشرة احتجاجا على إساءة للأردن

خبرني - أعلن الحارس الدولي السابق لمنتخب الأردن "النشامى"محمد أبو داود، انسحابه من برنامج "الكأس" الذي يقدمه الإعلامي العراقي علي نوري على قناة آي نيوز الفضائية، وذلك على الهواء مباشرة يوم أمس.

جاء هذا القرار بعد مواجهة حادة بين أبو داود ونوري، حيث واجه الحارس السابق المقدم بمنشور مسيء نشره نوري سابقًا على حسابه في منصة فيس بوك، تضمن عبارة "أنا العراق من أنت"، و"منا آدم ونوح ومنكم قوم"، والتي اعتبرها أبو داود وجمهور الأردن إساءة صريحة للشعب الأردني.

خلال الحلقة، أوضح أبو داود أنه لم يكن على علم بالمنشور المسيء قبل حضوره إلى البرنامج، مشيرًا إلى أنه لا يتابع وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مكثف.

وأكد أنه تلقى صورة المنشور في نفس اليوم، مما دفعه لمواجهة علي نوري على الهواء مباشرة. وقال أبو داود بحزم: "أنت أسأت للأردن وللشعب الأردني، ويجب عليك الاعتذار". كما استفسر عن عبارة "منا آدم ونوح ومنكم قوم" التي تضمنها المنشور، معتبرًا أنها تحمل إساءة مبطنة.

من جانبه، رفض علي نوري الاعتذار، مدافعًا عن موقفه ومشيرًا إلى تأثر أبو داوود بردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه لم يقدم تفسيرًا واضحًا أو اعتذارًا رسميًا.

هذا الرفض أثار استياء أبو داود، الذي أعلن على الفور انسحابه من البرنامج قائلاً: "لو كنت أعلم بالإساءة لما حضرت إلى البرنامج من الأساس، أنا هنا أمثل الأردن وشعبه، ولن أقبل بأي إساءة"، ثم غادر الاستوديو مباشرة في خطوة لاقت تفاعلاً واسعًا من الجمهور الأردني.

