البيئة بالمدينة تستعد للأضحى بـ227 موقعا لبيع الأغنام

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البيئة بالمدينة تستعد للأضحى بـ227 موقعا لبيع الأغنام
(MENAFN- Al Watan) كثف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة جهوده لضمان جاهزية المنشآت الخدمية خلال عيد الأضحى المُبارك.
ويشرف الفرع على تشغيل ستة مسالخ رئيسة، وأكثر من 200 حظيرة، و106 مستودعات للأعلاف، بالإضافة إلى 227 موقعًا مخصصًا لبيع الأغنام عبر السيارات ((الجالبة))، مع التأكيد على التزام البائعين بالوجود في المواقع المؤقتة المخصصة لهم، وتطبيق أعلى معايير السلامة والنظافة والرفق بالحيوان.
من جهة أخرى، تفقد مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة، المهندس أيمن السيد، خلال جولة ميدانية جاهزية الأسواق والمسالخ، واطلع على سير تنفيذ الخطة التشغيلية للفرع، الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.
وأكد أن الفرق الميدانية تعمل على مدار الساعة لمتابعة التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والفنية، وضمان انسيابية الخدمات المقدمة وفق الأنظمة المعتمدة.
ويشرف الفرع على تشغيل ستة مسالخ رئيسة، وأكثر من 200 حظيرة، و106 مستودعات للأعلاف، بالإضافة إلى 227 موقعًا مخصصًا لبيع الأغنام عبر السيارات ((الجالبة))، مع التأكيد على التزام البائعين بالوجود في المواقع المؤقتة المخصصة لهم، وتطبيق أعلى معايير السلامة والنظافة والرفق بالحيوان.
من جهة أخرى، تفقد مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة، المهندس أيمن السيد، خلال جولة ميدانية جاهزية الأسواق والمسالخ، واطلع على سير تنفيذ الخطة التشغيلية للفرع، الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.
وأكد أن الفرق الميدانية تعمل على مدار الساعة لمتابعة التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والفنية، وضمان انسيابية الخدمات المقدمة وفق الأنظمة المعتمدة.
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