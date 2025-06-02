  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
البيئة بالمدينة تستعد للأضحى بـ227 موقعا لبيع الأغنام

البيئة بالمدينة تستعد للأضحى بـ227 موقعا لبيع الأغنام

2025-06-02 11:18:32
(MENAFN- Al Watan) كثف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة جهوده لضمان جاهزية المنشآت الخدمية خلال عيد الأضحى المُبارك.
ويشرف الفرع على تشغيل ستة مسالخ رئيسة، وأكثر من 200 حظيرة، و106 مستودعات للأعلاف، بالإضافة إلى 227 موقعًا مخصصًا لبيع الأغنام عبر السيارات ((الجالبة))، مع التأكيد على التزام البائعين بالوجود في المواقع المؤقتة المخصصة لهم، وتطبيق أعلى معايير السلامة والنظافة والرفق بالحيوان.
من جهة أخرى، تفقد مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة، المهندس أيمن السيد، خلال جولة ميدانية جاهزية الأسواق والمسالخ، واطلع على سير تنفيذ الخطة التشغيلية للفرع، الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.
وأكد أن الفرق الميدانية تعمل على مدار الساعة لمتابعة التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والفنية، وضمان انسيابية الخدمات المقدمة وفق الأنظمة المعتمدة.

MENAFN02062025000089011017ID1109628747

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث