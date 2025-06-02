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عاجل تعرف على درجات الحرارة في الأردن حتى يوم عرفة

عاجل تعرف على درجات الحرارة في الأردن حتى يوم عرفة

2025-06-02 12:06:05
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تنخفض درجات الحرارة اليوم الاثنين، لتسجل اقل بقليل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس لطيف الحرارة في اغلب المناطق، وحارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.


وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غدٍ الثلاثاء، لطيف الحرارة في اغلب المناطق، وحارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


وترتفع الاربعاء، درجات الحرارة قليلاً، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار أحياناً خاصة في مناطق البادية.


كما ويطرأ الخميس (يوم عرفة)، ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 26 - 15 درجة مئوية، وفي غرب عمان 24 - 13، وفي المرتفعات الشمالية 22 - 12، وفي مرتفعات الشراة 21 - 10، وفي مناطق البادية 31 - 14، وفي مناطق السهول 27 - 14، وفي الأغوار الشمالية 34 - 18، وفي الأغوار الجنوبية 36 - 21, وفي البحر الميت 35 - 19، وفي خليج العقبة 36 - 20 درجة مئوية.

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