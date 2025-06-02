الصين ترفض اتهامات واشنطن بانتهاك اتفاق خفض الرسوم الجمركية

MENAFN - Al-Bayan) ">رفضت الصين الاثنين مزاعم الولايات المتحدة بأنها انتهكت اتفاقاً لخفض الرسوم الجمركية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وكانت بكين وواشنطن قد اتفقتا الشهر الماضي على خفض مؤقت ومتبادل للرسوم الجمركية التي تثقل كاهل الطرفين لمدة 90 يوما عقب محادثات بين كبار مسؤوليهما في جنيف.

لكن وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك قال لبرنامج "فوكس نيوز صنداي" بأن بكين "تبطئ تنفيذ الاتفاق".

وردت بكين الاثنين بالقول إن واشنطن "وجهت اتهاماتٍ زائفة واتهمت الصين خلافاً للمعقول بانتهاك الاتفاق، وهو ما يتناقض بشكل خطير مع الحقائق".

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن "الصين ترفض بشدة هذه الاتهامات غير المعقولة".

والاسبوع الماضي اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضاً الصين بأنها "انتهكت الاتفاق تماما"، دون تقديم تفاصيل.

لكن وزارة التجارة الصينية أكدت أنها "ثابتة في حماية حقوقها ومصالحها وصادقة في تطبيق الاتفاق".

أضافت أن واشنطن "فرضت على التوالي عدداً من الإجراءات التقييدية التمييزية ضد الصين"، مشيرة إلى ضوابط تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي وإلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين في الولايات المتحدة.

وحضت الصين "الولايات المتحدة على ملاقاتها في منتصف الطريق وتصحيح أفعالها الخاطئة فوراً والتمسك بشكل مشترك بالاجماع الذي تم التوصل اليه في محادثات جنيف التجارية".

وإذا لم يحدث ذلك، "فإن الصين ستواصل اتخاذ إجراءات حازمة وقوية لدعم حقوقها ومصالحها المشروعة".