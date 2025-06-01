الأشغال تطلق برنامج تدريب المهندسين حديثي التخرج

الأشغال تطلق برنامج تدريب المهندسين حديثي التخرج
عمان الأول من حزيران (بترا)- أطلقت وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم الأحد، برنامج تدريب المهندسين حديثي التخرج لعام 2025، برعاية الأمين العام الدكتور جمال قطيشات، وذلك في إطار التزام الوزارة بمسؤوليتها المجتمعية، ووفقا لإمكاناتها وطبيعة عملها.
وبحسب بيان للوزارة، يهدف البرنامج إلى تمكين المهندسين حديثي التخرج من اكتساب المهارات والخبرات اللازمة لدخول سوق العمل من خلال تدريب ممنهج ضمن إطار مؤسسي، يتم تنفيذه في مركز الوزارة ومديرياتها في مختلف المحافظات.
ويشمل البرنامج تقديم الإرشاد المهني من خلال تعيين مرشدين من كوادر الوزارة لمتابعة المهندسين المتدربين، وتقديم المشورة والدعم الفني لهم، إلى جانب تقييم أدائهم بشكل دوري خلال فترة التدريب.
وبلغ عدد المهندسين المقبولين في البرنامج هذا العام 446 مهندسا ومهندسة، موزعين على مركز الوزارة وفروعها في المحافظات وتبلغ مدة التدريب 6 أشهر، يتقاضى خلالها المتدربون مكافأة شهرية.
--(بترا)
م ح/ع أ/اح
01/06/2025 14:03:56
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