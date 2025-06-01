الأشغال تطلق برنامج تدريب المهندسين حديثي التخرج

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من حزيران (بترا)- أطلقت وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم الأحد، برنامج تدريب المهندسين حديثي التخرج لعام 2025، برعاية الأمين العام الدكتور جمال قطيشات، وذلك في إطار التزام الوزارة بمسؤوليتها المجتمعية، ووفقا لإمكاناتها وطبيعة عملها.

وبحسب بيان للوزارة، يهدف البرنامج إلى تمكين المهندسين حديثي التخرج من اكتساب المهارات والخبرات اللازمة لدخول سوق العمل من خلال تدريب ممنهج ضمن إطار مؤسسي، يتم تنفيذه في مركز الوزارة ومديرياتها في مختلف المحافظات.

ويشمل البرنامج تقديم الإرشاد المهني من خلال تعيين مرشدين من كوادر الوزارة لمتابعة المهندسين المتدربين، وتقديم المشورة والدعم الفني لهم، إلى جانب تقييم أدائهم بشكل دوري خلال فترة التدريب.

وبلغ عدد المهندسين المقبولين في البرنامج هذا العام 446 مهندسا ومهندسة، موزعين على مركز الوزارة وفروعها في المحافظات وتبلغ مدة التدريب 6 أشهر، يتقاضى خلالها المتدربون مكافأة شهرية.

--(بترا)

م ح/ع أ/اح

01/06/2025 14:03:56