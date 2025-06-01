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بن غفير: حماس ستستغل وقف إطلاق النار من أجل التسلح

بن غفير: حماس ستستغل وقف إطلاق النار من أجل التسلح

2025-06-01 06:05:53
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لا يتفق مع مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، مؤكداً أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أخطأ عندما وافق على العمل وفق تلك الخطة، ودعا بن غفير حكومته إلى تكثيف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة بكل قوة.
وأضافت هيئة البث - نقلاً عن بن غفير - أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ستستغل وقف إطلاق النار من أجل التسلح، قائلاً إن ما يجب فعله هو مواصلة القضاء عليها.
وأشار بن غفير إلى أنه ليس قلقاً على الأسرى الإسرائيليين في غزة فقط، بل على الجنود المشاركين في المعركة أيضاً.
وأردف بن غفير قائلاً: "لقد أضعنا ما يكفي من الفرص، حان الوقت للدخول بكل قوتنا، لتدمير حماس وقتلها وهزيمتها".
وفي وقت سابق، قالت حماس إنها سلّمت ردها إلى الوسطاء "بعد إجراء جولة مشاورات وطنية وانطلاقاً من مسؤوليتنا العالية تجاه شعبنا ومعاناته"، بما يحقق "وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحاباً شاملاً من قطاع غزة، وضمان تدفّق المساعدات إلى شعبنا وأهلنا في القطاع".
وأضافت، في بيان، أنه "في إطار هذا الاتفاق، سيتم إطلاق سراح 10 من أسرى الاحتلال الأحياء لدى المقاومة، إضافة إلى تسليم 18 جثماناً، مقابل عدد يُتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين".
الجزيرة


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