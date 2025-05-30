مكتبات الشارقة تعيد "إحياء الصفحات المنسية"

MENAFN - Al-Bayan) احتفاءً بمرور مئة عام على تأسيسها، نظّمت مكتبات الشارقة العامة فعالية ثقافية مميزة بعنوان ((إحياء الصفحات المنسية))، أول من أمس، في متحف الشارقة للآثار، بالتعاون مع هيئة الشارقة للمتاحف ومركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، مستعرضة جوانب من تاريخ الكتاب والمخطوط، وأساليب صيانته، وقيمته المعرفية في مسيرة الحضارة.

وتوزع برنامج الفعالية على ثلاث محطات رئيسية، شملت محاضرة علمية حول ((ترميم وحفظ المخطوطات التاريخية))، وورشاً تفاعلية بعنوان ((عيادة الكتب)) قدّمت عروضاً حية حول تنظيف الكتب وتجليدها، إلى جانب ورشة للأطفال لمحاكاة الكتابة القديمة بخط المسند الجنوبي، أحد أقدم الخطوط في الجزيرة العربية. وشهدت الفعالية حضوراً لافتاً من المهتمين بالثقافة والكتاب.

استهلت فعالية ((إحياء الصفحات المنسية)) بمحاضرة للدكتور بسام داغستاني، رئيس قسم الحفظ والمعالجة والترميم بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، وأدارت الحوار شيخة المطيري، رئيسة قسم الثقافة الوطنية بالمركز.

حيث تناول داغستاني أهمية المخطوطات بوصفها إرثاً إنسانياً مشتركاً بين شعوب العالم، وأشار إلى أن دولة الإمارات أصبحت منارة في مجال صيانة المخطوطات وحفظها.

سلّط داغستاني الضوء على التحديات البيئية التي تواجه هذا الإرث الهش، نتيجة تعرضه للحرارة والرطوبة والضوء، واستعرض المراحل الدقيقة للترميم، من الفحص والتعقيم باستخدام غاز الهيدروجين، إلى التنظيف الجاف، فالمعالجة الكيميائية لخفض حموضة الورق، وصولاً إلى الترميم اليدوي الذي يعتمد على مطابقة الخامات بدقة.

كما أشار إلى الترميم الآلي، الذي أحدث نقلة نوعية في تقنيات الصيانة رغم محدودية استخدامه في المخطوطات، واختتم بتفصيل ((ثلاثية الحفظ)) بعد الترميم: التصوير، والتجليد، والتخزين في بيئة منضبطة بمعايير علمية صارمة.

وضمن ركنها التفاعلي ((عيادة الكتب))، نظّمت مكتبات الشارقة ورشتين متخصصتين بالتعاون مع مركز جمعة الماجد، قدّمتا تجارب عملية أمام الجمهور لطرق ترميم وتجليد الكتب القديمة.

عرضت الورشة الأولى خطوات معالجة الورق التالف باستخدام أدوات الترميم اليدوي، بينما أتاحت الورشة الثانية تجربة عملية لتجليد الكتب يدوياً باستخدام مواد تقليدية، مع شرح خطوات تغليف الكتاب وتسوية حوافه بما يحافظ على بنيته وشكله.

واختُتمت الفعالية بورشة تفاعلية للأطفال، أتيحت لهم فيها تجربة محاكاة النقوش القديمة باستخدام ألواح الطين، مستلهمين رموزهم من كتابات ما قبل التاريخ التي يحتضنها متحف الشارقة للآثار.