ارتفاع مؤشر فوتسي 100 البريطاني والأسهم الأوروبية

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 30 أيار (بترا)- سجّلت الأسواق الأوروبية ارتفاعاً طفيفاً مع افتتاح تعاملات يوم الجمعة، وسط متابعة المستثمرين لقرار محكمة الاستئناف الأميركية بتعليق مؤقت لحكم سابق يقضي بوقف تنفيذ الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ووفقاً لصحيفة "الغارديان" البريطانية، فقد صعد المؤشر الأوروبي العام "ستوكس 600" بنسبة 0.1 بالمئة في بداية الجلسة، فيما ارتفع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.3 بالمئة. كما سجّل مؤشر "داكس" الألماني ارتفاعاً بنسبة 0.3 بالمئة، في حين تراجع مؤشر "كاك 40" الفرنسي، بنسبة طفيفة بلغت 0.05 بالمئة.

--(بترا)

رش/م د/أس

30/05/2025 12:03:20