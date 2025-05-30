ارتفاع مؤشر فوتسي 100 البريطاني والأسهم الأوروبية

ارتفاع مؤشر فوتسي 100 البريطاني والأسهم الأوروبية
لندن 30 أيار (بترا)- سجّلت الأسواق الأوروبية ارتفاعاً طفيفاً مع افتتاح تعاملات يوم الجمعة، وسط متابعة المستثمرين لقرار محكمة الاستئناف الأميركية بتعليق مؤقت لحكم سابق يقضي بوقف تنفيذ الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ووفقاً لصحيفة "الغارديان" البريطانية، فقد صعد المؤشر الأوروبي العام "ستوكس 600" بنسبة 0.1 بالمئة في بداية الجلسة، فيما ارتفع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.3 بالمئة. كما سجّل مؤشر "داكس" الألماني ارتفاعاً بنسبة 0.3 بالمئة، في حين تراجع مؤشر "كاك 40" الفرنسي، بنسبة طفيفة بلغت 0.05 بالمئة.
--(بترا)
رش/م د/أس
30/05/2025 12:03:20
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