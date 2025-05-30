طرق دبي تؤكد جاهزية مواقف الحافلات المكيفة لاستقبال الركاب خلال موسم الصيف

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن جاهزية مواقف الحافلات المكيفة والمخصصة لانتظار ركاب الحافلات لموسم الصيف، التي يبلغ عددها الإجمالي (893) موقفاً موزعاً على (622) موقعاً بمختلف أنحاء إمارة دبي حيث بدأت حملة الفحص والصيانة في شهر مارس، حتى الربع الثاني من عام 2025.

وأفادت شيخة أحمد الشيخ، مدير إدارة المرافق والمنشآت بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات، بأنه انطلاقاً من حرص الهيئة على التأكد من جاهزية جميع مرافق الخدمات، التي يستخدمها الجمهور والمرتبطة بوسائل المواصلات العامة، نفذت إدارة المرافق والمنشآت حملات الفحص والصيانة الاستباقية للتأكد من جاهزية كفاءة مواقف الحافلات المكيفة، مع بدء موسم الصيف، بحيث تضمن هذه الصيانة تجنب حدوث الأعطال للأجهزة والمعدات وتوفير أعلى مستوى من الخدمة لأفراد المجتمع.

وأضافت الشيخ: "أجرت الهيئة العديد من الزيارات الميدانية على الفترة الصباحية والمسائية، لتحقق من كفاءة المظلات المكيفة على مدار الساعة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية العاجلة في حال رصد أي أعطال فنية، كما تم التأكد من عمل الشاشات الرقمية، التي توفر معلومات آنية للجمهور عن مواعيد وصول ومغادرة الحافلات. إضافة إلى إجراء دوريات نظافة وتعقيم مستمرة لإبقاء المواقف ضمن معايير الصحة والسلامة العامة".

وأكدت الشيخ حرص الهيئة واهتمامها بملاحظات المستخدمين، حيث وفرت قنوات تواصل للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مقترحات على مواقف الحافلات المكيفة، عبر خدمة مدينتي المتوفرة في تطبيق الهيئة، ويتم الاستجابة لها من قبل الفرق المختصة بما يضمن سعادة المتعاملين.

وتتماشى مواقف الحافلات المكيفة مع متطلبات كود دبي للبيئة المؤهلة لأصحاب الهمم، عبر تخصيص أماكن للكراسي المتحركة وتتضمن لوحات إرشادية توضح شبكة التنقل بالحافلات داخل الإمارة. كما تعد المواقف صديقة للبيئة وانسيابية الشكل مما يساعدها على مقاومتها للحرارة والرياح، وذات مساحة إعلانية واسعة وتعد من أبرز النماذج الحضارية الداعمة للاستدامة البيئية.