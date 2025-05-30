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شخصيات بريطانية مشهورة تدعو لوقف بيع الأسلحة لإسرائيل

شخصيات بريطانية مشهورة تدعو لوقف بيع الأسلحة لإسرائيل

2025-05-30 05:05:39
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعت أكثر من 300 شخصية عامة مشهورة في بريطانيا، أمس الخميس، رئيس الوزراء البريطاني، السير كير ستارمر، إلى وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وفتح ممرات إنسانية إلى غزة.


وقالت شبكة سكاي نيوز الإخبارية البريطانية، إن هذه الدعوة جاءت في رسالة مفتوحة وجهتها جمعية (Choose Love) الخيرية، ووقّع عليها أيضًا أطباء وأكاديميون وفنانون وناشطون، في ظل تزايد التحذيرات من تفاقم الوضع الإنساني في غزة.
وطالبت الرسالة بتعليق فوري لجميع مبيعات الأسلحة، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والعمل الجاد على وقف إطلاق النار، خاصة من أجل "أطفال غزة الذين يعانون من الجوع والحرمان".
ومن بين الموقعين على الرسالة المغنيات: دوا ليبا، وآني لينوكس، وبالوما فيث، والممثلون بنديكت كومبرباتش، ولينا هيدي، وتيلدا سوينتون، وزاوي أشتون، والمذيع الرياضي غاري لينيكر، والممثلة الكوميدية أميليا ديمولدنبرغ، وعارضة الأزياء مونرو بيرجدورف، وغيرهم من الشخصيات المشهورة.
بترا

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