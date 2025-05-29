الكويت يتأهل إلى نهائي كأس سمو الأمير لكرة القدم (2024 - 2025) بفوزه على القادسية (1 - 0)

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الكويت يتأهل إلى نهائي كأس سمو الأمير لكرة القدم (2024 - 2025) بفوزه على القادسية (1 - 0)
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 29 - 5 (كونا) -- تأهل فريق نادي الكويت إلى نهائي النسخة الـ63 من بطولة كأس سمو أمير البلاد لكرة القدم للموسم الرياضي (2024 - 2025) بفوزه اليوم الخميس على نظيره القادسية بنتيجة (1 - 0) ضمن الدور نصف النهائي.
وشهد استاد علي صباح السالم مباراة مشحونة من الجانبين إذ توقف اللعب عدة دقائق بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب الكويت أيمن أبو الفتح في الدقيقة الـ38 إثر تدخله العنيف على لاعب القادسية.
بعد استئناف اللعب حاول كلا الطرفين خلق الهجمات لتسجيل هدف التقدم الذي جاء من نصيب الكويت في الدقيقة الـ48 بعدما اخطأ لاعب القادسية راشد الدوسري في إبعاد كرة عرضية ليحولها إلى مرمى فريقه.
ولم يستغل القادسية النقص العددي في صفوف الكويت ولم يترجم الفرص التي أتيحت له إلى أهداف ليخرج من البطولة خالي الوفاض ويتأهل الكويت إلى المباراة النهائية التي سيلتقي فيها الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى التي ستقام غدا بين السالمية والعربي على الملعب نفسه. (النهاية)
س ع د
وشهد استاد علي صباح السالم مباراة مشحونة من الجانبين إذ توقف اللعب عدة دقائق بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب الكويت أيمن أبو الفتح في الدقيقة الـ38 إثر تدخله العنيف على لاعب القادسية.
بعد استئناف اللعب حاول كلا الطرفين خلق الهجمات لتسجيل هدف التقدم الذي جاء من نصيب الكويت في الدقيقة الـ48 بعدما اخطأ لاعب القادسية راشد الدوسري في إبعاد كرة عرضية ليحولها إلى مرمى فريقه.
ولم يستغل القادسية النقص العددي في صفوف الكويت ولم يترجم الفرص التي أتيحت له إلى أهداف ليخرج من البطولة خالي الوفاض ويتأهل الكويت إلى المباراة النهائية التي سيلتقي فيها الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى التي ستقام غدا بين السالمية والعربي على الملعب نفسه. (النهاية)
س ع د
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين