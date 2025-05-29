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الكويت يتأهل إلى نهائي كأس سمو الأمير لكرة القدم (2024 - 2025) بفوزه على القادسية (1 - 0)

الكويت يتأهل إلى نهائي كأس سمو الأمير لكرة القدم (2024 - 2025) بفوزه على القادسية (1 - 0)

2025-05-29 11:19:44
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 29 - 5 (كونا) -- تأهل فريق نادي الكويت إلى نهائي النسخة الـ63 من بطولة كأس سمو أمير البلاد لكرة القدم للموسم الرياضي (2024 - 2025) بفوزه اليوم الخميس على نظيره القادسية بنتيجة (1 - 0) ضمن الدور نصف النهائي.
وشهد استاد علي صباح السالم مباراة مشحونة من الجانبين إذ توقف اللعب عدة دقائق بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب الكويت أيمن أبو الفتح في الدقيقة الـ38 إثر تدخله العنيف على لاعب القادسية.
بعد استئناف اللعب حاول كلا الطرفين خلق الهجمات لتسجيل هدف التقدم الذي جاء من نصيب الكويت في الدقيقة الـ48 بعدما اخطأ لاعب القادسية راشد الدوسري في إبعاد كرة عرضية ليحولها إلى مرمى فريقه.
ولم يستغل القادسية النقص العددي في صفوف الكويت ولم يترجم الفرص التي أتيحت له إلى أهداف ليخرج من البطولة خالي الوفاض ويتأهل الكويت إلى المباراة النهائية التي سيلتقي فيها الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى التي ستقام غدا بين السالمية والعربي على الملعب نفسه. (النهاية)

س ع د


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