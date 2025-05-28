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الوكيل المساعد للموارد البشرية يترأس وفد وزارة الداخلية المشارك في الاجتماع العربي المشترك بالقاهرة

الوكيل المساعد للموارد البشرية يترأس وفد وزارة الداخلية المشارك في الاجتماع العربي المشترك بالقاهرة

2025-05-28 09:02:32
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس اللواء عادل عبدالله أمين الوكيل المساعد للموارد البشرية، وفد وزارة الداخلية المشارك في الاجتماع العربي المشترك حول "تقييم الأطر القانونية والاستراتيجيات الخاصة بحماية وتعزيز حقوق واحتياجات ضحايا الإرهاب"، والذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.

وخلال الاجتماع، قدم اللواء عادل عبدالله أمين ورقة عمل استعرض خلالها جهود مملكة البحرين وتجاربها في دعم ضحايا الإرهاب، مشيراً إلى أن المملكة وفي إطار التزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وضمان الكرامة الإنسانية، تولي اهتماماً بالغاً بحقوق ضحايا الإرهاب واحتياجاتهم.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المهمة، من أبرزها اقتراح إنشاء صندوق عربي تطوعي لدعم ضحايا الإرهاب، إضافة إلى استعراض تجارب واقعية لضحايا الإرهاب، وطرح عدد من التوصيات الهادفة لتعزيز التعاون العربي في هذا المجال.

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