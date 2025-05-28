الوكيل المساعد للموارد البشرية يترأس وفد وزارة الداخلية المشارك في الاجتماع العربي المشترك بالقاهرة

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الوكيل المساعد للموارد البشرية يترأس وفد وزارة الداخلية المشارك في الاجتماع العربي المشترك بالقاهرة
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس اللواء عادل عبدالله أمين الوكيل المساعد للموارد البشرية، وفد وزارة الداخلية المشارك في الاجتماع العربي المشترك حول "تقييم الأطر القانونية والاستراتيجيات الخاصة بحماية وتعزيز حقوق واحتياجات ضحايا الإرهاب"، والذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.
وخلال الاجتماع، قدم اللواء عادل عبدالله أمين ورقة عمل استعرض خلالها جهود مملكة البحرين وتجاربها في دعم ضحايا الإرهاب، مشيراً إلى أن المملكة وفي إطار التزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وضمان الكرامة الإنسانية، تولي اهتماماً بالغاً بحقوق ضحايا الإرهاب واحتياجاتهم.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المهمة، من أبرزها اقتراح إنشاء صندوق عربي تطوعي لدعم ضحايا الإرهاب، إضافة إلى استعراض تجارب واقعية لضحايا الإرهاب، وطرح عدد من التوصيات الهادفة لتعزيز التعاون العربي في هذا المجال.
وخلال الاجتماع، قدم اللواء عادل عبدالله أمين ورقة عمل استعرض خلالها جهود مملكة البحرين وتجاربها في دعم ضحايا الإرهاب، مشيراً إلى أن المملكة وفي إطار التزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وضمان الكرامة الإنسانية، تولي اهتماماً بالغاً بحقوق ضحايا الإرهاب واحتياجاتهم.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المهمة، من أبرزها اقتراح إنشاء صندوق عربي تطوعي لدعم ضحايا الإرهاب، إضافة إلى استعراض تجارب واقعية لضحايا الإرهاب، وطرح عدد من التوصيات الهادفة لتعزيز التعاون العربي في هذا المجال.
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