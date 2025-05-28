أبو فلة: رسالة متابع غيرت حياتي

MENAFN - Al-Bayan) في واحدة من أكثر الجلسات إلهاماً ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي، استضاف مسرح ((DP World)) جلسة حملت عنوان ((الألعاب الإلكترونية.. من الترفيه إلى الصناعة))، أدارها صانع المحتوى ومطور الألعاب أحمد النشيط، وشارك فيها نجم اليوتيوب الشهير حسن سليمان المعروف باسم أبو فلة، الذي قدّم سرداً صادقاً لمسيرته الاستثنائية، من بداياته البسيطة في 2016، وحتى وصوله إلى أكثر من 47 مليون متابع حول العالم.

استهل أبو فلة حديثه بالتأكيد أن الشهرة ليست هدفاً، بل مسؤولية ضخمة، وخاصة في ظل التأثير الكبير على فئة الأطفال والشباب، قائلاً: ((في غضون ساعة واحدة، قد تصل القصة المنشورة على حساباتي إلى مئتي ألف شخص.. وهذه مسؤولية وأمانة)).

وأضاف إن بداياته كانت متعثرة بسبب المقارنة والشك، لكنه اختار بدلاً من ذلك أن يستثمر في ((التغذية البصرية)) وتحسين نفسه باستمرار، قائلاً: ((كنت واحداً من بين 500 صانع محتوى، وكنت أتساءل لماذا قد أتميّز عنهم؟ ثم قررت أن أركّز على تقديم الأفضل، وأن أستمر، وأتجنّب التفكير في تلك الأمور السلبية التي تُحبط وتُقيّد)).

رحلة المليون

تحدث أبو فلة عن مسيرته الرقمية بصراحة لافتة، مشيراً إلى أنه كان يحلم في البداية بوصول قناته إلى مليون مشترك، قائلاً: ((الآن نحن على الطريق إلى خمسين مليوناً، والاستمتاع بما أقدمه هو السر)).

وأشار إلى أن بداياته لم تكن سهلة، إذ لم يلقَ تفاعلاً يُذكر، وكان يشعر أحياناً كأنه يتحدث إلى الفراغ، وأضاف مازحاً: ((كنت أتكلم ولا يجيبني أحد.. فقط أسمع صوت العصافير))، مشدداً على أن ثقته بالله كانت الدافع الأكبر للاستمرار، والإيمان بأن المحتوى الجيد لا يُهمل مهما تأخرت الاستجابة.

المحتوى الخيري

واحدة من أبرز محطات أبو فلة كانت انتقاله من مجرد صانع محتوى إلى شخصية مؤثرة في العمل الإنساني، وتحدث عن رسالة تلقاها من متابع اقترح عليه بناء مسجد بعد وصوله لـ5 ملايين متابع، موضحاً: ((كانت رسالة صادقة، رغم وساوس كثيرة حاولت منعي من اتخاذ الخطوة))، لكن الرسالة تحولت إلى بداية رحلة إنسانية، شارك فيها أبو فلة جمهوره في بناء مشاريع خيرية، مضيفاً: ((من يفعل الخير يكسب الدنيا والآخرة)).

اللحظة الصادقة

في لحظة وجدانية، استعاد أبو فلة موقفاً مع طفل من أصحاب الهمم لا يستطيع التحدث، لكنه عبّر عن محبته بطريقة مؤثرة عندما قابله، قائلاً: ((أهديت الطفل هدية، وردة فعله كانت أعظم من أي لحظة فرح.. هذه السعادة الحقيقية، اشتريت أشياء كثيرة تمنّيتها، لكنها لم تمنحني السعادة التي شعرت بها عندما أسعد الآخرين)).

نصائح

وجّه أبو فلة رسائل مباشرة لصنّاع المحتوى الصاعدين، مؤكداً أن طريق النجاح يبدأ من الداخل.. وقال: ((عدو الإنسان هو نفسه.. لا تبرر، ولا تقل إنك لا تستطيع، ضع هدفاً، ارسم خطوات، وتوكل على الله))، واستحضر أبو فلة لحظات ضعفه، حين كانت التعليقات السلبية تهزّه لأسابيع وربما أشهر، لكنه تعلم كيف يتجاوزها بقوة الإرادة، ونصح بالتركيز على المهام وليس النتائج، قائلاً: ((كنت أضع 10 مهام يومياً، وحين أنجزها أشعر بسعادة كبيرة. لا تنظر للنتيجة، ركّز على المهمة، وبعد شهور ستجد الفرق)).

صناعة الجيمينغ

في ختام الجلسة، سلّط أبو فلة الضوء على التغير الهائل في نظرة العالم لصناعة الألعاب الإلكترونية، مؤكداً أن ((ما كان قبل عشر سنوات مجرد تسلية، أصبح اليوم صناعة عالمية مدعومة من الحكومات))، وختم: ((انظر أين نحن اليوم.. في مؤتمر دولي، نتحدث عن الجيمينغ كقطاع مؤثر، هذا وحده إنجاز كبير)).