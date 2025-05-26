الشرطة البريطانية: حادث الدهس في ليفربول ليس إرهابيا

خبرني - عبرت الشرطة البريطانية الاثنين عن اعتقادها بأن واقعة دهس حشد من مشجعي كرة القدم في ليفربول بسيارة كانت حادثا معزولا وليس لها علاقة بالإرهاب.

وقالت جينيفر سيمز، مساعدة رئيس شرطة ميرسيسايد، في مؤتمر صحفي "ما يمكنني أن أخبركم به هو أننا نعتقد بأنه حادث منعزل، ولا نبحث حاليا عن أي شخص آخر له علاقة به".

وأضافت أنه يُعتقد بأن سائق السيارة هو الرجل البريطاني الأبيض البالغ من العمر 53 عاما والذي اعتُقل بعد فترة وجيزة من وقوع الحادث.

وأفادت السلطات البريطانية بأنّ سيارة صدمت مساء الاثنين حشودا في مدينة ليفربول شماليّ إنجلترا خلال احتفال نادي ليفربول لكرة القدم بفوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ما أدى إلى وقوع جرحى عدة.

وقالت الشرطة إنها أوقفت في المكان رجلا من منطقة ليفربول يبلغ 53 عاما.

ووصف رئيس الوزراء البريطاني المشاهد في ليفربول بأنّها "مروّعة".

وقال ستارمر عبر منصة إكس "المشاهد في ليفربول مروعة - قلوبنا مع المصابين أو المتضررين"، شاكرا أجهزة الطوارئ على استجابتهم السريعة.