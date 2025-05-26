100 كاتب إماراتي يوقّعون اليوم إصداراتهم الجديدة في "العويس"

MENAFN - Al-Bayan) تنطلق اليوم في مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية فعاليات حفل توقيع 100 كتاب إماراتي، بمناسبة يوم الكاتب الإماراتي، حيث يوقع 100 كاتب إماراتي كتبهم التي صدرت مؤخراً وسط اهتمام نوعي من مؤسسة العويس الثقافية بالكتاب المحليين، وذلك بمناسبة مرور 100 عام على ولادة الشاعر سلطان بن علي العويس (1925 ـ 2025).

تبدأ فعاليات الحفل في تمام الساعة السابعة بقاعة المعارض في مبنى المؤسسة بشارع الرقة في دبي، وقد وجهت المؤسسة الدعوة إلى 100 كاتب إماراتي من أجيال مختلفة لتوقيع إصداراتهم، ومن أبرز الأسماء المشاركة في حفل التوقيع: ظاعن شاهين، لطيفة الحاج، عائشة سلطان، د. علي عبيد الهاملي، صالحة عبيد حسن، كريم معتوق، محمد سعيد الظنحاني، د. سعاد زايد العريمي، منى النقبي، مريم محمد، علي مطر المزروعي، حسن السويدي، سعيد محمد الشارد، خالد الراشد، أسماء الزرعوني، مريم الغفلي، شيخة الجابري، جمعة الليم، أماني المطروشي، ليلى اليماحي، مريم الزرعوني، عبدالله علي الشامسي، سرور خليفة الكعبي، محمد الجوكر، ملاك المرزوقي، مريم راشد الكتبي، طالب غلوم طالب، فاطمة الجسمي، مريم حسن آل علي، مسعود اليماحي، خالد بن جميع الهنداسي، نهلة الشامسي، ريم الغافري، أروى بنت أحمد، سهام المسباحي، د. سعاد راشد المرزوقي، ماجد الحداد، نورة الخوري، مريم راشد الزعابي، علي العبدان، د. عائشة علي الغيص الزعابي، هجـون الزيودي، خالد البدور، إيمان اليوسف، هزاع أبو الريش، مريم النقبي، ميثاء الخياط، حصة عيسى السويدي، أنفال محمد السعدي، د. عمر العامري، د. طلال الجنيبي، أحمد طاهر، محمد الحبسي، دانه راشد الشحي، نوف سليمان الحضرمي، د. موزة الجلاف، عزة الكعبي، شيخة الحمادي، سالم الحنطوبي، لبنى محمد، أحمد عبيد البح، مبارك الحمادي، خالد الجلاف، نجلاء الشامسي، ناصر الظاهري، فهد علي المعمري، هبة السمت، موزة خميس الكندي، كرم مبارك، محمد تقي، د. ناصر الجنيبي، خولة السويدي، عبيد إبراهيم بوملحه، نجوم الغانم، أسماء وليد النقبي، د. فاطمة عيسى القحطاني، باسمة يونس، عائشة الشحي، ميرا بنت مترف الشامسي، أسماء الهاملي، عائشة عبيد غابش، عمر الحمادي، عتيق خلفان الكعبي، أسماء غيث العبيدلي، فاطمة سلطان المزروعي، منصور عبدالرحمن السركال، سلامة سالم هويدن، مريم المر بن حريز الفلاسي، د. محمد راشد مخلوف النقبي، رشا الزعابي، العنود خميس، ملاك الزيودي، المستشار عبدالله التميمي، عبدالله مسعود، سمية المرزوقي، د. راشد محمد المزروعي، حور الدبي، جمال حسن الزيودي، الميرة المنصوري، صياد حسن الأحبابي، فاطمة أنور عبدالله، هند الخالدي، الريم فيصل آل علي.

وتأتي مبادرة مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية في دعوة كُتاب الإمارات إلى هذا الحدث تقديراً واحتراماً لكل مبدع قدم نتاجاً ثقافياً للمكتبة، وعزز من حضور الشخصية الإماراتية في المحافل الثقافية داخل وخارج الدولة.



يذكر أن هذا التقدير للكاتب الإماراتي للاحتفاء بيومه جاء بمبادرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الرئيس الفخري لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات، إذ يوافق هذا التاريخ (26 مايو) تأسيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في 1984، وذلك تقديراً لجهود الكاتب الفكرية والإنسانية ولدوره الرائد في الأدب والتنمية المجتمعية، وترسيخ حب الثقافة في أذهان أبنائه، وإعلاء مكانته، ويعد هذا اليوم مناسبة عزيزة على قلب كل كاتب إماراتي يعتز بالكلمة ويوليها اهتمامه.