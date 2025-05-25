قمة الإعلام العربي.. 3 أيام حافلة بالنقاشات والرؤى لبناء خطاب مؤثر ومستدام

MENAFN - Al-Bayan) تنطلق فعاليات قمة الإعلام العربي 2025 اليوم، في مركز دبي التجاري العالمي، لتشكل محطة مفصلية في المشهد الإعلامي العربي، وتحفل على مدار مدة ثلاثة أيام بالنقاشات والرؤى الاستراتيجية، لبناء خطاب إعلامي عربي مؤثر ومستدام، حيث تمثل القمة منصة استراتيجية لرسم ملامح مستقبل الإعلام العربي، وتعزيز دوره كمحرك للتنمية.

وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، تجمع قمة الإعلام العربي، التي ينظمها نادي دبي للصحافة خلال الفترة 26 - 28 مايو الجاري، نخبة من أهم الرموز السياسية،.

والقامات الفكرية، وأبرز الكُتّاب ورؤساء التحرير والقيادات والوجوه الإعلامية في العالم العربي، وتضم القمة تحت مظلتها: ((منتدى الإعلام العربي))، و((المنتدى الإعلامي العربي للشباب))، وقمة رواد التواصل الاجتماعي العرب، ومنتدى الأفلام والألعاب الإلكترونية، إلى جانب ((جائزة الإعلام العربي)) وجائزة الإعلام للشباب العربي (إبداع) وجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب.

نخبة

كما يجمع الحدث نخبة واسعة من رموز السياسة والثقافة والإعلام من مختلف أنحاء العالم العربي والعالم، ليكون بذلك أكبر تجمع احترافي يعيد طرح الأسئلة الكبرى حول دور الإعلام وتحدياته، إذ تهدف هذه الدورة من قمة الإعلام العربي، إلى الوقوف على أبعاد المشهد الإعلامي الراهن وعلاقته بالمجتمعات العربية تأثيراً وتأثراً.

وذلك على مدار ثلاثة أيام من النقاشات والحوارات الملهمة من خلال ثلاث فعاليات رئيسة تندرج تحت مظلتها؛ وهي: ((المنتدى الإعلامي العربي للشباب)) و((منتدى الإعلام العربي))، و((قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب)).

وتمثل القمة منصة حوار شاملة تسهم في وضع تصور واضح للعلاقة بين الإعلام والقطاعات الحيوية المؤثرة في حياة الإنسان العربي.

واستمراراً للنهج الذي تبنته القمة منذ انطلاقها قبل 25 عاماً، تستضيف هذه الدورة نخبة من كبار المسؤولين والسياسيين والمفكرين وقادة الرأي والمؤسسات الإعلامية. وتعكس المشاركة الرفيعة في القمة حجم الثقة بمكانة دبي كمحرك للتطور الإعلامي العربي، وكمركز لحوار هادف يعزز دور الإعلام في دعم مسيرة المنطقة نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.

وتحظى القمة في دورتها الحالية بمشاركة نوعية من شخصيات عربية بارزة. وتتضمن الجلسات الرئيسة حوارات استراتيجية مع شخصيات دبلوماسية بارزة.

وزراء الإعلام

وخصصت القمة ضمن أجندتها جلسة حوارية رفيعة المستوى تجمع عدداً من وزراء الإعلام العرب، لمناقشة مستقبل الإعلام الرسمي وتكامله مع القطاع الخاص في بناء رسالة إعلامية عربية مؤثرة.

جلسات وورش عمل

وتزخر القمة بأجندة ثرية وتضم قمة الإعلام العربي هذا العام مشاركة أكثر من 26 دولة، و8000 مشارك، وأكثر من 175 جلسة، بمشاركة ما يزيد عن 300 متحدثاً، وعقد أكثر من 35 ورشة عمل تخصصية تقدمها شركات ومؤسسات ومنصات إعلامية عالمية.

وحضور أكثر من 200 شخصية إعلامية من الوطن العربي، وتستضيف الحدث الأكبر من نوعه عربياً، مجموعة من المفكرين والكُتّاب البارزين لتوقيع أحدث مؤلفاتهم التي لاقت صدى واسعاً في الأوساط الثقافية والفكرية على المستويين العربي والدولي.

كما سيتم توقيع أكثر من 5 اتفاقيات وشراكات مع مؤسسات إعلامية عالمية، إضافة إلى إطلاق تقرير على مستوى عالمي يتناول المستقبل الإعلامي بالمنطقة والعالم.

ويرسم المشاركون في فعاليات القمة مستقبل الإعلام العربي، بهدف عرض التجارب الملهمة وطرح الرؤى عن مستقبل الإعلام، وتبادل الخبرات والأفكار والتجارب التي تسهم في استشراف مستقبل الإعلام العربي.

وذلك عبر مجموعة كبيرة ومتنوعة من ورش العمل والجلسات النقاشية والفعاليات المصاحبة التي تواكب الموضوعات الرئيسة للدورة الحالية للقمة، ومحاورها الرئيسة التي تتناول مستقبل الإعلام، التأثير والفرص التي يقدمها الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام.

الأثر المتبادل بين السياسة والاقتصاد على قطاع الإعلام، إضافة إلى الفرص المستقبلية على قطاع الصحافة المطبوعة، وأثر الذكاء الاصطناعي التوليدي في تعزيز إنتاج المحتوى العربي صحافياً وإعلامياً.

رؤية

ويأتي انعقاد قمة الإعلام العربي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل تحولات جيوسياسية متسارعة وتقنيات إعلامية تتطور بوتيرة غير مسبوقة، ما يجعل من هذه القمة منصة استراتيجية كبرى لاستشراف مستقبل الإعلام العربي وتعزيز علاقته بالقطاعات الحيوية في المجتمعات.

وفي هذا الإطار، تتوافق أهداف القمة مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الارتقاء بالإعلام العربي ليكون أداة فاعلة في دعم الإنسان العربي وتعزيز وعيه وتوجيه الرأي العام نحو مسارات التنمية والاستقرار.

كما أن توقيت انعقاد القمة يُضفي عليها أهمية استثنائية، حيث تبرز الحاجة الملحة لإعلام عربي موحد، قادر على قراءة التغيرات السياسية والاقتصادية والتقنية الكبرى، وتحويلها إلى فرص تُسهم في بناء مجتمعات عربية أكثر وعياً واستعداداً للمستقبل.

ومن هنا، فإن القمة لا تُعد مجرد تجمع إعلامي، بل تُعد مختبراً فكرياً لرسم معالم إعلام عربي حديث، يتسم بالابتكار، ويملك أدوات التأثير الفعّال في الداخل والخارج.

ويمثل انعقاد القمة في هذه المرحلة الدقيقة، فرصة لتوحيد الرؤية الإعلامية العربية، وتعزيز التكامل بين المؤسسات الإعلامية في المنطقة، بما يجعل من الإعلام العربي قوة حقيقية داعمة لمسارات التنمية، وشريكاً في بناء المستقبل، حيث تمثل القمة فرصة لتوحيد الرؤية الإعلامية العربية أمام تحديات المرحلة، في ظل تسارع التطورات التكنولوجية، والحاجة الماسّة لإعلام واعٍ ومبتكر يواكب العصر ويعكس طموحات الشعوب.

تكريم التميز الإعلامي

ولا تكتفي القمة بالحوار فحسب، فهي تحتفي أيضاً بالإبداع من خلال جائزة الإعلام العربي، وجائزة الإعلام للشباب العربي ((إبداع))، وجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب، احتفاءً بمن أسهموا بتميّز في إثراء الساحة الإعلامية.

وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، ينظم ((نادي دبي للصحافة)) ممثل الأمانة العامة لجائزة الإعلام العربي، حفلاً خاصاً لتكريم الفائزين في الدورة الـ 24 للجائزة الأبرز عربياً.

وذلك يوم غد الثلاثاء، في مركز دبي التجاري العالمي، ضمن فعاليات اليوم الثاني لـ((قمة الإعلام العربي)) وتزامناً مع بدء فعاليات ((منتدى الإعلام العربي)) بحضور لفيف من قيادات المؤسسات الإعلامية وكبار الكُتّاب ورؤساء تحرير الصحف المحلية والعربية، وممثلي مختلف وسائل الإعلام في المنطقة.

وبرعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، سيتم إقامة حفلي تكريم الفائزين بجائزتي ((الإعلام للشباب العربي – إبداع)) اليوم، و((رواد التواصل الاجتماعي العرب))، يوم 28 مايو الجاري.

حيث تشكل هاتان الجائزتان ((إبداع)) و((رواد التواصل الاجتماعي العرب)) محورين أساسيين في استراتيجية نادي دبي للصحافة نحو ترسيخ مكانة دبي كحاضنة للمواهب الإعلامية العربية، ومسرّع للتميز والتأثير الإيجابي في فضاء الإعلام.

منتدى الإعلام العربي

واستضافت ((قمة الإعلام العربي)) على مدار دوراتها المتعاقبة من خلال ((منتدى الإعلام العربي)) كوكبة من كبار المسؤولين في العالم العربي من رؤساء مجالس الوزراء والوزراء، ما شكل فرصة مثالية للقاء بين هذه النخبة السياسية والفكرية والقائمين على العمل الإعلامي في عالمنا العربي.

وانطلق منتدى الإعلام العربي في عام 2001، ومثل أحد أبرز مشاريع نادي دبي للصحافة، ويعد من أهم المبادرات التي شهدها قطاع الإعلام في المنطقة العربية على وجه العموم.

ولم تكن هذه المبادرة انعكاساً لفكرة عابرة، بل جاءت ضمن مشروع طموح بدأ بتأسيس نادي دبي للصحافة، واستكمل بإطلاق المنتدى، وجائزة الصحافة العربية، وتقرير ((نظرة على الإعلام العربي))، وصولاً إلى إنشاء منطقة إعلامية حرة في دبي.

واستطاع المنتدى منذ دورته الأولى أن يقدم قراءة معمقة للمتغيرات والتحولات الكبرى التي يشهدها العالم من منظور إعلامي، دوراته إشكاليات الخطاب العربي في الغرب، وأهمية بناء حوار حقيقي بين الإعلام العربي والغربي.

كما ناقشت الإعلام والحرب، وركزت على دور الإعلام في نقل الحقيقة خلال الأزمات، وكيفية تفادي التحيز والتضليل. بينما جاءت الدورة الرابعة بالشراكة مع ((مؤتمر الفكر العربي))، لتبحث تغطية الحقيقة وطرح موضوع ((الإسلام السياسي)) ضمن تغطيات الإعلام.

كما عرض القضايا والأزمات الإنسانية ودور الإعلام في خدمة الإنسانية، وتأثير الإعلام الرقمي على الوسائل التقليدية ونوع الأخبار التي نريدها في المستقبل، إضافة إلى عدة مواضيع تدور في فلك المتغيرات والتحديات السياسية والاجتماعية التي شهدتها المنطقة العربية، واستعراض مفاهيم السعادة والإيجابية والسلام واستشراف المستقبل وتعزيز التعاون والعمل العربي المشترك.

دور ريادي

وتميز المنتدى بدوره الفاعل في رصد الواقع الإعلامي العربي، وتحليله بعمق، وتقديم توصيات استراتيجية لتطويره. إذ تناول قضايا مثل الإعلام بين الحداثة والمحافظة، وأهمية التدريب الإعلامي، ومصداقية الإعلام، وعلاقة الإعلام الحكومي بالخاص.

كما أولى المنتدى اهتماماً بتجارب المرأة في الإعلام، وظواهر جديدة مثل التدوين، وبرامج الواقع، وصحافة ((التابلويد)).

ولم يكتف المنتدى بتحليل المشهد الإعلامي، بل دعم صناعته عملياً عبر تقرير ((نظرة على الإعلام العربي))، الذي استعرض نتائج أبحاث تطبيقية على مؤسسات إعلامية عربية، وناقش مكامن القوة والضعف، وسُبل تطوير الكفاءات والمؤسسات الإعلامية.

الإعلام والتكنولوجيا

كما واكب المنتدى أيضاً التطور التكنولوجي السريع، فتطرقت دوراته إلى موضوعات مثل تكامل الإعلام العربي مع التكنولوجيا، ودور الذكاء الاصطناعي، وتحوّل القوالب الإعلامية التقليدية، وتسرب الكفاءات الإعلامية. كما بحث تأثير التكنولوجيا على التفاعل مع الجمهور، واستعرض دور القطاعين الحكومي والخاص في دعم الصناعة الإعلامية.

منبر

ولعل من إنجازات المنتدى أنه حوّل الحوار الإعلامي من ساحة صراع إلى لقاء مهني مسؤول، حيث يجتمع أكثر من 3000 إعلامي وخبير سنوياً من مختلف دول العالم، حيث خلق المنتدى منصة حقيقية لتبادل الخبرات، وفتح قنوات للحوار بين الشرق والغرب، وساهم في تقريب وجهات النظر حول العديد من القضايا الجدلية.

وتميز المنتدى بقدرته على التجديد والابتكار في مكوناته، ليظل منصة تفاعلية تجمع بين التحليل العميق والممارسة المهنية، وبين الرؤية الاستراتيجية والتطبيق العملي.

وشكل المنتدى تطبيقاً عملياً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في الإعلام والتنمية، إذ لم يقتصر دوره على المناقشات السنوية، بل تحول إلى مرآة حقيقية لحال الإعلام العربي، وأداة لاستشراف مستقبله، ورافعة للتنمية الثقافية والمعرفية في العالم العربي.

وخلال السنوات الماضية تميزت جلسات وندوات القمة بروح الحوار وبالانفتاح وبثراء الأفكار، مع التركيز على إشراك طلبة الجامعات وكليات الإعلام في جامعات الدولة، في عدد من ورش العمل، بالإضافة إلى مشاركة عدد كبير من المتطوعين من الشباب والشابات الإماراتيات من الكليات والجامعات.

كما أثرت الجلسات الحوارية والنقاشات التفاعلية بطرحها لتحديات الإعلام العربي في ظل التحول الرقمي، حيث يسلط المشاركون باستمرار الضوء على أهمية التحول نحو إعلام ذكي، قادر على التكيّف مع المتغيرات، مع الإبقاء على المعايير الأخلاقية والمهنية.

فضلاً عن مستقبل التمويل الإعلامي، وتغير سلوك الجمهور، وأهمية تدريب الكفاءات الإعلامية الجديدة، إضافة إلى دور المؤثرين وصناع المحتوى الذين برزوا كأصوات جديدة تملك التأثير والتوجيه، ما فتح نقاشاً حول ضرورة إعادة تعريف مفهوم ((الإعلامي)) في العصر الرقمي.

استدامة

وحرص القائمون على المنتدى على تأمين استدامته، وتطوير برامجه، وضمان استمرارية تأثيره في المشهد الإعلامي العربي والعالمي، وأثبت منتدى الإعلام العربي عبر أكثر من عقدين من الزمن، أنه منصة فريدة جمعت بين الفكر والممارسة، والرؤية والاستراتيجية، والبحث والتطوير.

ومن خلال طرحه القضايا الإعلامية الكبرى، ودعمه الكفاءات، وتفاعله مع المتغيرات التكنولوجية والسياسية، رسّخ المنتدى مكانته كأهم تجمع إعلامي في المنطقة العربية،.

وأن نجاح هذا المشروع الإعلامي لم يكن مجرد صدفة، بل نتيجة لرؤية استباقية وقيادة واعية، أدركت منذ البداية أن الإعلام هو ركيزة من ركائز النهضة العربية الشاملة، وأن الحوار هو السبيل الأنجع نحو مستقبل أفضل وأكثر وعياً، وفي عام 2024 تم إدراج المنتدى ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي.

جائزة الإعلام العربي

وتُعد ((جائزة الصحافة العربية)) إحدى أبرز المبادرات الإعلامية في العالم العربي، تم إطلاقها عام 1999 بمبادرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بهدف دعم تطور الصحافة العربية وتكريم الصحافيين المبدعين، وتحفيزهم على الإبداع في خدمة قضايا مجتمعاتهم وإيصال الصوت العربي للعالم.

وعهد سموه إلى نادي دبي للصحافة بإدارة الجائزة وتنظيمها بشكل يضمن النزاهة والشفافية، بمشاركة شخصيات إعلامية وخبراء عرب ضمن مجلس إدارة مستقل.

محطات تطويرية

ومرت الجائزة بعدة محطات تطويرية مهمة، أبرزها في دورتها التاسعة عام 2009، حيث أُجريت تغييرات شاملة شملت استحداث شعار جديد، وتغيير اسم الجائزة من ((جائزة الصحافة العربية المكتوبة)) إلى ((جائزة الصحافة العربية)) لتشمل الصحافة الإلكترونية. كما أُضيفت فئة ((الصحافة الاستقصائية)) بدلاً من ((التحقيقات الصحافية))، وتم إطلاق فئة ((الصحافة العربية للشباب)) لتحفيز المواهب الصحافية دون الثلاثين.

واستمر التطوير لاحقاً، ففي 2012 جرى تحديث معايير وآليات التحكيم، والتحول إلى التحكيم الإلكتروني، إلى جانب تشكيل لجنة فرز متخصصة لضمان جودة الأعمال ومطابقتها للشروط.

وأُضيفت فئة ((الصحافة الإنسانية)) لتكريم الأعمال المؤثرة في معالجة الأزمات الإنسانية. وفي 2013 - 2014، تم استحداث فئة ((الصحافة الذكية)) التي تُمنح لأفضل استخدام للتقنيات الرقمية الحديثة في العمل الصحافي، دعماً لابتكار المحتوى وجذب الجمهور الشاب.

وفي عام 2016، تم إصدار كتاب يوثق الأعمال الفائزة في الجائزة، ليكون مرجعاً للباحثين والطلبة. أما في 2017، فشملت التعديلات إلغاء فئة الصحافة التخصصية ودمجها في الاستقصائية، وتحديث تعريف ((العامود الصحافي))، مع التأكيد على جودة اللغة كشرط أساسي للمشاركة دون إدراجه ضمن معايير التحكيم.

وفي 2019 اعتمدت الأمانة آلية فرز جديدة تعتمد أفضل الممارسات العالمية، لتطوير جودة التقييم. ثم في 2021، تحولت الجائزة إلى ((جائزة الإعلام العربي)) لتشمل الإعلام المرئي والرقمي إلى جانب الصحافة، وفق توجيهات القيادة في دولة الإمارات.

وفي دورتها الرابعة والعشرين عام 2024، شهدت الجائزة تحديثات جديدة تمثلت في إعادة تسمية فئة التحقيقات الصحافية، وإلغاء فئة صحافة الطفل، وتحويل جائزة الإعلام الرقمي إلى جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب، لتكريم صُنّاع المحتوى الرقمي المتميزين.

الحدث يجمع نخبة من رموز السياسة والثقافة والإعلام من الوطن العربي والعالم26دولة و8 آلاف مشارك و175 جلسة و300 متحدث في الدورة الحاليةالاحتفاء بفرسان جائزتي ((إبداع)) و((رواد التواصل الاجتماعي العرب)) اليوم والأربعاءجائزة الإعلام العربي منبر رائد للاحتفاء بالكفاءات الإعلامية العربية