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الأمير الحسن: عشت سنوات الاستقلال.. وأشهد تعاظم معانيه

الأمير الحسن: عشت سنوات الاستقلال.. وأشهد تعاظم معانيه

2025-05-25 07:08:37
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - خبرني - أكد الأمير الحسن بن طلال، أن استقلال المملكة الأردنية الهاشمية جاء استكمالًا لبناء دولة عربية هاشمية، تتحقّق من خلالها آمال أحرار العرب في إقامة دولة تملك قرارها، وتتطلع إلى رسم مستقبل أبنائها.

وقال في تصريح بمناسبة عيد الاستقلال، إن الاستقلال جاء أيضًا استكمالًا لمشروع عربي نهضوي تأسّس في القرن الماضي على مبادئ القومية، والحرية، والوحدة، والاستقلال، والمساواة، والتقدم.

وأضاف : "لقد أنعم الله عليّ بأن أعيش سنوات الاستقلال كافة حتى يومنا هذا، وأن أشهد معاني الاستقلال وهي تتعاظم عامًا بعد عام، لتشق طريق العمل من أجل وضع الإنسان في صلب معادلة الكرامة الإنسانية".

واختتم بتقديم التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الوطنية، قائلاً: "كل عام والأردن قيادة ومواطنين وأرضًا بألف خير".

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