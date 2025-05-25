الأمير الحسن: عشت سنوات الاستقلال.. وأشهد تعاظم معانيه

الأمير الحسن: عشت سنوات الاستقلال.. وأشهد تعاظم معانيه
خبرني - خبرني - أكد الأمير الحسن بن طلال، أن استقلال المملكة الأردنية الهاشمية جاء استكمالًا لبناء دولة عربية هاشمية، تتحقّق من خلالها آمال أحرار العرب في إقامة دولة تملك قرارها، وتتطلع إلى رسم مستقبل أبنائها.
وقال في تصريح بمناسبة عيد الاستقلال، إن الاستقلال جاء أيضًا استكمالًا لمشروع عربي نهضوي تأسّس في القرن الماضي على مبادئ القومية، والحرية، والوحدة، والاستقلال، والمساواة، والتقدم.
وأضاف : "لقد أنعم الله عليّ بأن أعيش سنوات الاستقلال كافة حتى يومنا هذا، وأن أشهد معاني الاستقلال وهي تتعاظم عامًا بعد عام، لتشق طريق العمل من أجل وضع الإنسان في صلب معادلة الكرامة الإنسانية".
واختتم بتقديم التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الوطنية، قائلاً: "كل عام والأردن قيادة ومواطنين وأرضًا بألف خير".
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