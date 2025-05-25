إسرائيل تستعد لتكثيف هجماتها على غزة

MENAFN - Al-Bayan) قام الجيش الإسرائيلي بنقل جميع ألوية المشاة والدبابات النظامية الخاصة به إلى قطاع غزة، بحسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" ووسائل إعلام محلية أخرى، اليوم الأحد، عن الجيش الإسرائيلي.

وردا على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال الجيش الإسرائيلي إنه لن يقدم مزيدا من التفاصيل بشأن نشر قواته.

وجاء في تقرير "تايمز أوف إسرائيل"، أن الجيش يستعد لتكثيف هجماته على غزة.

كما ذكرت محطة "إن 12" التلفزيونية أن الهجمات الإسرائيلية مستمرة، مشيرة إلى أن القوات المسلحة منتشرة في مناطق مختلفة من الأراضي الفلسطينية المحاصرة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن مؤخرا عن خطط للسيطرة على قطاع غزة بالكامل، كما شن الجيش الإسرائيلي هجوما كبيرا جديدا على غزة قبل نحو أسبوع.

وقال الجيش الإسرائيلي في بداية الهجوم إنه يريد تحقيق أهداف الحرب الإسرائيلية، التي تشمل إطلاق سراح الرهائن والقضاء على حركة حماس.