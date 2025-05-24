أرسنال يصعق برشلونة بهدف متأخر ويتوج بدوري أبطال أوروبا للسيدات

أرسنال يصعق برشلونة بهدف متأخر ويتوج بدوري أبطال أوروبا للسيدات
سجلت ستينا بلاكستينيوس مهاجمة أرسنال الإنجليزي هدف الفوز في اللحظات الأخيرة، لتقود الفريق اللندني لفوز المفاجئ على برشلونة حامل اللقب 1-صفر اليوم السبت، ليحرز الفريق لقبه الثاني في دوري أبطال أوروبا للسيدات.
وصمد أرسنال في وجه وابل من الفرص التي اتيحت للفريق الكتالوني قبل أن تفتتح السويدية بلاكستينيوس التسجيل في الدقيقة 75 عندما استغلت تمريرة زميلتها البديلة بيث ميد داخل في منطقة الجزاء المزدحمة، وأطلقت تسديدة منخفضة سكنت شباك الحارسة كاتالينا كول على ملعب خوسيه ألفالادي.
وحافظ أرسنال، بقيادة المدربة رينيه سليجرز، والذي خاض النهائي الثاني له منذ 18 عاما بعد فوزه بالبطولة عام 2007، على تقدمه ليحقق فوزا مذهلا أسعد نحو خمسة الاف مشجع سافروا مع الفريق.
ويأتي هذا الفوز على فريق برشلونة القوي الذي خاض النهائي السادس في سبع سنوات وتُوج باللقب في ثلاث نسخ من بين آخر أربعة.
وهزيمة اليوم هي الرابعة للفريق الإسباني في الموسم بجميع المسابقات.
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