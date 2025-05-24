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أرسنال يصعق برشلونة بهدف متأخر ويتوج بدوري أبطال أوروبا للسيدات

أرسنال يصعق برشلونة بهدف متأخر ويتوج بدوري أبطال أوروبا للسيدات

2025-05-24 03:08:50
(MENAFN- Al-Bayan) ">

سجلت ستينا بلاكستينيوس مهاجمة أرسنال الإنجليزي هدف الفوز في اللحظات الأخيرة، لتقود الفريق اللندني لفوز المفاجئ على برشلونة حامل اللقب 1-صفر اليوم السبت، ليحرز الفريق لقبه الثاني في دوري أبطال أوروبا للسيدات.

وصمد أرسنال في وجه وابل من الفرص التي اتيحت للفريق الكتالوني قبل أن تفتتح السويدية بلاكستينيوس التسجيل في الدقيقة 75 عندما استغلت تمريرة زميلتها البديلة بيث ميد داخل في منطقة الجزاء المزدحمة، وأطلقت تسديدة منخفضة سكنت شباك الحارسة كاتالينا كول على ملعب خوسيه ألفالادي.

وحافظ أرسنال، بقيادة المدربة رينيه سليجرز، والذي خاض النهائي الثاني له منذ 18 عاما بعد فوزه بالبطولة عام 2007، على تقدمه ليحقق فوزا مذهلا أسعد نحو خمسة الاف مشجع سافروا مع الفريق.

ويأتي هذا الفوز على فريق برشلونة القوي الذي خاض النهائي السادس في سبع سنوات وتُوج باللقب في ثلاث نسخ من بين آخر أربعة.

وهزيمة اليوم هي الرابعة للفريق الإسباني في الموسم بجميع المسابقات.

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